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Трудовые книжки сдадут в утиль?

№ 25(25) от 26.10.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

Трудовые книжки сдадут в утиль?
Скоро они окончательно станут антиквариатом

Прямая речь

Недавно председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев предложил:

- Я думаю, что мы должны будем постепенно идти к отмене трудовых книжек. Потому что, напомню вам, при каких обстоятельствах они были приняты. Появление трудовых книжек знаменовало собой введение военного коммунизма. То есть было сказано - вот есть трудовая книжка, и она дает право на карточки продовольственные. А у кого нет трудовой книжки, тот получал карточки иждивенца. Поскольку военный коммунизм давно отменен в стране, то, наверное, при наличии страхового пенсионного свидетельства, при наличии рекомендательных документов, которые может подавать за себя сам работник, требовать наличия трудовой книжки не столь обязательно и не столь сущест­венно. А с ее отменой в прин­ципе разница между совместительством и основным местом работы вообще должна исчезнуть.

- А пенсия как будет начисляться?

А. Исаев:

- А для этого есть пенсионное страховое свидетельство. Вам с разных мест будут перечисляться деньги, и у вас будет формироваться таким образом пенсия.

На сегодняшний день трудовая книжка носит отчасти фискальный характер. То есть там стоит 81-я статья - увольнение по инициативе работодателя - это основание для кадровика подумать, брать ли такого человека на работу.

Все. Никаких иных функций в этом смысле трудовая книжка уже реально не несет. Я не настаиваю на том, что это нужно сделать сегодня или завтра, но тем не менее движение в этом направлении уже идет.

Зарубежный опыт

На Западе понятия «трудовая книжка» сейчас не существует. Но аналог документа - трудовая карточка - еще находится в обороте в Италии, Германии и Франции. Ее отличие от нашей трудовой книжки в том, что владелец предъявляет ее только добровольно при желании подтвердить свою квалификацию. В Германии у работников есть также книжка социального страхования.

При устройстве на работу в большинстве стран мира вместо трудовых книжек соискатели приносят удостоверение личности, диплом, подтверждающий квалификацию, резюме и рекомендательные письма.

«За» и «против»

За отмену трудовых книжек выступают депутаты «Единой России». Так, Комитет по труду и социальной политике уже компенсировал некоторые функ­ции трудовых книжек. К примеру, с 1 января 2007 года вступит в силу закон о временной трудо­способности, который отменяет норму о непрерывном стаже
(сегодня он фиксируется трудовой книжкой), для получения больничного листа. Кроме того, если раньше трудовая книжка подтверждала пенсионный стаж, теперь эти данные содержатся в пенсионном свидетельстве.

Отмена трудовых книжек, по замыслу депутатов Госдумы, повлечет за собой и другую поправку в Трудовой кодекс - ликвидацию понятий «основное место работы» и «работа по совместительству».

Вместо этого депутаты предлагают ввести понятия полной (168 часов в месяц) и неполной занятости - для того чтобы сотрудник с неполной занятостью мог регистрироваться на бирже труда.

Однако депутат от фракции КПРФ Иван Мельников  выступает против «расставания» с трудовой книжкой.

- Непонятно, зачем один документ подменять другим? - недоумевает депутат-коммунист. - Конечно, если идти по пути отмены всех гарантий, то замысел понятен.

Из истории вопроса

Трудовые книжки в Советской России появились 25 июня 1919 года. Тогда ВЦИК ввел этот документ, фактически заменивший общегражданский паспорт. В трудовую книжку, например, вносили данные о детях и прописке.

Трудовую книжку, похожую на современную, ввел в 1939 году Сталин. Мало кому известно, что форму бланков он позаимст­вовал у гитлеровской Германии.

В Европе трудовые книжки впервые появились во Франции при Наполеоне. Их введение вызвало бурный протест со стороны рабочих, не пожелавших снова попасть в крепостную зависимость, но уже к буржуа. Отмена трудовых книжек стала одним из лозунгов всех буржуазных революций во Франции и Германии в середине прошлого века.

В России до Октябрьской революции у фабричных рабочих были зачетные книжки, в которых содержались сведения о квалификации и трудовой деятельности владельца.

 

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