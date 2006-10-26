Трудовые книжки сдадут в утиль?
№ 25(25) от 26.10.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Прямая речь
Недавно председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев предложил:
- Я думаю, что мы должны будем постепенно идти к отмене трудовых книжек. Потому что, напомню вам, при каких обстоятельствах они были приняты. Появление трудовых книжек знаменовало собой введение военного коммунизма. То есть было сказано - вот есть трудовая книжка, и она дает право на карточки продовольственные. А у кого нет трудовой книжки, тот получал карточки иждивенца. Поскольку военный коммунизм давно отменен в стране, то, наверное, при наличии страхового пенсионного свидетельства, при наличии рекомендательных документов, которые может подавать за себя сам работник, требовать наличия трудовой книжки не столь обязательно и не столь существенно. А с ее отменой в принципе разница между совместительством и основным местом работы вообще должна исчезнуть.
- А пенсия как будет начисляться?
А. Исаев:
- А для этого есть пенсионное страховое свидетельство. Вам с разных мест будут перечисляться деньги, и у вас будет формироваться таким образом пенсия.
На сегодняшний день трудовая книжка носит отчасти фискальный характер. То есть там стоит 81-я статья - увольнение по инициативе работодателя - это основание для кадровика подумать, брать ли такого человека на работу.
Все. Никаких иных функций в этом смысле трудовая книжка уже реально не несет. Я не настаиваю на том, что это нужно сделать сегодня или завтра, но тем не менее движение в этом направлении уже идет.
Зарубежный опыт
На Западе понятия «трудовая книжка» сейчас не существует. Но аналог документа - трудовая карточка - еще находится в обороте в Италии, Германии и Франции. Ее отличие от нашей трудовой книжки в том, что владелец предъявляет ее только добровольно при желании подтвердить свою квалификацию. В Германии у работников есть также книжка социального страхования.
При устройстве на работу в большинстве стран мира вместо трудовых книжек соискатели приносят удостоверение личности, диплом, подтверждающий квалификацию, резюме и рекомендательные письма.
«За» и «против»
За отмену трудовых книжек выступают депутаты «Единой России». Так, Комитет по труду и социальной политике уже компенсировал некоторые функции трудовых книжек. К примеру, с 1 января 2007 года вступит в силу закон о временной трудоспособности, который отменяет норму о непрерывном стаже
(сегодня он фиксируется трудовой книжкой), для получения больничного листа. Кроме того, если раньше трудовая книжка подтверждала пенсионный стаж, теперь эти данные содержатся в пенсионном свидетельстве.
Отмена трудовых книжек, по замыслу депутатов Госдумы, повлечет за собой и другую поправку в Трудовой кодекс - ликвидацию понятий «основное место работы» и «работа по совместительству».
Вместо этого депутаты предлагают ввести понятия полной (168 часов в месяц) и неполной занятости - для того чтобы сотрудник с неполной занятостью мог регистрироваться на бирже труда.
Однако депутат от фракции КПРФ Иван Мельников выступает против «расставания» с трудовой книжкой.
- Непонятно, зачем один документ подменять другим? - недоумевает депутат-коммунист. - Конечно, если идти по пути отмены всех гарантий, то замысел понятен.
Из истории вопроса
Трудовые книжки в Советской России появились 25 июня 1919 года. Тогда ВЦИК ввел этот документ, фактически заменивший общегражданский паспорт. В трудовую книжку, например, вносили данные о детях и прописке.
Трудовую книжку, похожую на современную, ввел в 1939 году Сталин. Мало кому известно, что форму бланков он позаимствовал у гитлеровской Германии.
В Европе трудовые книжки впервые появились во Франции при Наполеоне. Их введение вызвало бурный протест со стороны рабочих, не пожелавших снова попасть в крепостную зависимость, но уже к буржуа. Отмена трудовых книжек стала одним из лозунгов всех буржуазных революций во Франции и Германии в середине прошлого века.
В России до Октябрьской революции у фабричных рабочих были зачетные книжки, в которых содержались сведения о квалификации и трудовой деятельности владельца.
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