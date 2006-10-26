Шпротам приходит конец

В апреле этого года страны ЕС установили ПДК (предельно допустимую концентрацию) бензопирена в продуктах питания - 5 микрограммов на килограмм продукта. Предъявляемая российскими чиновниками санитарная норма в пять раз строже - 1 микрограмм на килограмм продукта. Согласно мнению европейских пищевых технологов, такая норма, скорее, напоминает использование санитарных требований в качестве «запретительной пошлины» для исключения внешней конкуренции. Она практически уничтожает привкус дыма в продуктах копчения и при этом является бессмысленной с медицинской точки зрения. Для сравнения - поджаренный на природе шашлык содержит от 8 до 14 микрограммов бензопирена на килограмм продукта, в зависимости от мяса, маринада и используемых углей. Чем дольше длится термическая обработка, тем больше образуется бензопирена, но в это же время уменьшается вероятность заболеть острой пищевой инфекцией.

По стечению обстоятельств претензии Россельхознадзора совпали с усилением контроля за производителями в самой Латвии. В итоге еще до заявления г-на Данкверта экспортные лицензии были приостановлены у трех фирм («Гамма», «Сайва» и р/к Зентене), где лабораторные анализы не соответствовали установленным нормативам.

Еще большее недоумение в Риге вызвало не предусмотренное договорами и международной практикой решение калининградских властей об уничтожении уже поставленных консервов. Если, согласно сообщению руководителя Россельхознадзора, норма бензопирена в 1,5-2 раза превышают российскую, то данная продукция по санитарным показателям с лихвой пригодна для реализации в любом другом государстве, куда поставляются латвийские шпроты (США, Великобритания, Германия, Ирландия, Австралия, Швеция, Дания, Греция, Бразилия и еще десяток государств). Согласно договорным обязательствам, такая продукция подлежит возврату, а не утилизации.

Средства информации стран ЕС рассматривают несколько предполагаемых причин запрета латвийских шпрот. Среди прочих называются:

- попытки политического давления перед намеченным на конец ноября в Риге саммитом стран НАТО;

- лоббирование интересов многочисленных полулегальных, но подконтрольных российским чиновниками фирм, наводнивших российский рынок поддельными шпротами.

Согласно оценкам сертифицированных производителей шпрот, последние представляют особую опасность для российского потребителя. Они часто перерабатывают рыбу с использованием так называемых коптильных жидкостей, канцерогенные вещества в которых превышают ПДК в десятки раз.

Следует учесть, что Латвия первой отказалась от большей части российских поставок. Продукция России за первое полугодие 2006 года составила всего 7,1% от общего объема импорта этой прибалтийской страны.

Что касается российского рынка для сбыта продукции латвий­ских предприятий, то после сертификации большинства предприятий в соответст­вии со стандартами ЕС он становится для Риги все менее значимым. В общем объеме экспорта латвийских товаров за первое полугодие 2006 года доля России составляет всего 8,4%, что меньше даже Эстонии (11,6%), Литвы (14,6%), и совсем несоизмерима с экспортом во все страны ЕС (73,2%).

В абсолютных цифрах за 6 месяцев 2006 года экспорт Латвии превысил $3 млрд. 300 млн. Удельный вес всей рыбопродукции, включая многострадальные шпроты, составляет всего 3% из этой суммы.

Наша справка

Бензопирен - вещество, которое образуется в процессе горения и является одной из неизбежных составляющих любого дыма. Вследствие чего содержится без исключения во всех жареных продуктах и копчениях (шашлык, окорок, копченая рыба и т.д.). При длительном и постоянном употреблении вышеупомянутых продуктов в больших количествах может вызвать раковые заболевания. Для его обнаружения и контроля используется метод жидкостной хроматографии.