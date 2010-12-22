Энергоэффективность как конкурентное преимущество

Энергоэффективность и энергосбережение с подачи высшего руководства страны стали основными трендами в экономической политике государства. Вслед за техническим прогрессом растут и потребности в энергии. Как использовать ее эффективно, снизить потери и экономить с умом – этим вопросам был посвящен Энергетический форум, прошедший в начале декабря в Ярославской области.

Ярославль не случайно выбран в качестве площадки под мероприятие. «Это регион, в котором присутствует практически вся «среднероссийская» проблематика: высокая энергоемкость и изношенная инфраструктура», – говорит заместитель директора департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов. Тот факт, что проблема актуальна, подтверждает число участников мероприятия: на него съехались более 400 чиновников и бизнесменов со всей России.

Целый ряд отечественных компаний представили инвестиционные проекты, которые не только позволяют экономить энергию, но и берегут природу и приносят прибыль. Один из таких проектов был разработан и внедрен компанией «Балтика». Два года назад балтийцы начали использовать биогаз, образующийся в процессе очистки сточных вод от производства пива, в качестве топлива на заводе «Балтика-Хабаровск». Инвестиции в проект тогда составили порядка 13 млн. рублей, при этом годовая экономия затрат на тепловую энергию достигает порядка

8–10% в год. В этом году аналогичные технологии были внедрены сразу на двух заводах – «Балтика-Самара» и «Балтика-Ярославль». По словам директора ярославского филиала компании Игоря Васильева, использование биогаза в работе котельной позволяет площадке ежегодно экономить порядка 5 млн. рублей в год.

Еще одно преимущество проекта – его экологичность. «Между экономикой и экологией не должно быть противоречия. Экология как важнейший компонент качества жизни пока в России недооценена, но в ближайшие годы ситуация будет меняться. Будущее за бизнесом, чей принцип – бережное отношение к экосистеме как одному из ресурсов», – считают пивовары.