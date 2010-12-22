Европейская валюта с «китайским оттенком»

Ситуация на финансовых рынках за минувшую неделю практически не изменилась. Все очень спокойно. Спекулянты пакуют чемоданы и готовятся к новогодним путешествиям, биржевые индексы по инерции все еще продолжают расти, обновляя максимумы года.

Более того. В Нью-Йорке местный фондовый индекс отыграл половину падения от сентябрьского провала 2008 года, и аналитики на радостях уже делают прогнозы о том, что не за горами и штурм новых исторических высот. Иными словами, жизнь в нашей «финансовой матрице» идет своим чередом и уже никого не волнует взаимосвязь между реальной экономикой и стоимостью фондовых активов.

Пожалуй, единственный сектор глобального финансового рынка, где еще «кипит жизнь», – это валюты. Здесь продолжается европейская история с точки зрения ухудшения обстановки на местном долговом рынке. Не так давно в Брюсселе прошел саммит, где руководители стран региона пытались найти выход из тупика, но каких-то внятных решений принято не было. Решили подождать до 2013 года, чтобы подумать над созданием единого финансового механизма, с помощью которого можно было бы предотвращать подобные кризисы.

Европейские чиновники снова пригрозили, что частный капитал будет нести свои издержки, если вдруг наступит необходимость для реструктуризации долгов проблемных стран. Естественно, что инвесторам подобные заявления явно не понравились, и снова началась тотальная распродажа долговых бумаг «ненадежной» Европы, а курс евро обновил абсолютный минимум против франка Швейцарии (в данном случае это основной показатель степени риска по европейским активам). Естественно, что евро упал и против доллара и мог даже рухнуть, но снова вмешались китайцы.

Один из руководителей КНР заявил, что у правительства Поднебесной существует конкретный план, который может помочь Евросоюзу разрешить проблемы, возникшие у некоторых стран Европейского региона. Судя по намекам китайского товарища, этот план предусматривает увеличение доли КНР в капитале Международного валютного фонда, что поможет Китаю оказать непосредственную помощь Европе. Подобные заявления китайских товарищей, по сути, означают признание того факта, что Китай обречен вмешиваться в европейские дела для защиты своих инвестиций в Европе.

Объем китайских инвестиций в долговые бумаги «ненадежной» Европы только в этом году превысил 80 млрд. евро, а с учетом прошлых лет общая доля вложений в европейские активы превышает 500 млрд. евро. Совершенно понятно, что Китай теперь просто боится, что Еврозона не сможет полностью контролировать ситуацию, и пытается навязать свои услуги. Еще в июне текущего года китайские власти с помощью своих государственных банков осуществляли активные покупки европейских долговых бумаг, чем в итоге способствовали стабилизации курса евро, а затем даже его дальнейшему росту.

Однако даже китайский спрос лишь отсрочил вторую фазу падения европейской валюты.