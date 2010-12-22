На Камчатке топят крабами

На Камчатке заработало предприятие по уничтожению конфискованных деликатесных морепродуктов. В ближайшее время в печи должно быть сожжено 40 тонн высококачественных конечностей королевского краба, пригодных в пищу. По мировым ценам – на миллионы долларов. Печь – немецкая, за уничтожение отечественных крабов платит щедрое российское государство.

Миллионы в топку

На камчатских рынках 1 кг браконьерского варено-мороженого краба стоит уже свыше 2 тыс. руб. за килограмм. Многие камчатцы в этом году не смогут себе позволить традиционные новогодние крабовые салаты. Цена кусается. Зато у рабочих предприятия по сжиганию крабового мяса праздник.

– Спасибо партии и правительству, которые решили уничтожать, а не продавать рыбный конфискат, – иронизирует Алексей, один из заводских рабочих, занятый в утилизации крабов. – Я последние несколько дней питаюсь только крабами. А до этого пробовал их два-три раза в жизни.

На торжественную первую топку прибыли посмотреть десятка два чинов Роспотребнадзора, Росельхознадзора, милиции, ФСБ, депутаты. Все грустно смотрели на языки пламени, матерились и тихо-тихо ругали правительство. Каждый мысленно подсчитывал деньги, которые можно было выручить от продажи деликатеса. Но никто из законодателей Камчатки и Дальнего Востока не осмелился забить в набат.

Дело в том, что уничтожать самые ценные биоресурсы после конфискации приказал в апреле 2007 г. бывший президент В. Путин. Потом соответствующие положения об уничтожении самых ценных водных биоресурсов были внесены в Закон РФ «О животном мире» и Закон «О рыболовстве». Правда, сделано это было из благородных побуждений, в целях борьбы с жульничеством вокруг дорогостоящего конфиската, на котором наживались всякие проходимцы.

С того времени конфискованную лососевую икру, крабов, осетровых, лососевых видов рыб, а также морских гребешков и ежей, трепангов и продукты их переработки (в том числе икру) пытались закапывать, «утюжить» бульдозерами, измельчать и топить в море. Но это было в корне незаконно, так как они подлежали только сожжению.

Теперь немецкая печь, установленная на фирме, которая из тухлой рыбы делает рыбную муку, будет чадить и день и ночь. Ведь государство в среднем платит за каждый утилизированный килограмм около 150 рублей.

Аргумент депутата Ситуацию комментирует депутат ГД от фракции ЛДПР Юрий Напсо: – Государство теряет колоссальную прибыль от непрофессионализма и коррумпированности руководителей, курирующих данную отрасль. Мы просто не имеем права так нерационально распоряжаться природными богатствами. Миллионы людей вообще никогда не пробовали подобных деликатесов. Так вместо того, чтобы сжигать дорогостоящий продукт, не лучше ли его направить жителям северных регионов нашей страны, где очень высок уровень эндокринологических заболеваний? «Если власть на местах не способна разработать грамотный план действий по предотвращению браконьерства – значит, ее необходимо менять», – резюмировал Юрий Напсо.

История, которая ничему не учит

В бывшем СССР и странах развитого капитализма с качественной конфискованной продукцией, которая может принести прибыль, обращаются более бережно. Ее продают на аукционах. Государство, вместо того чтобы платить за хранение и уничтожение, получает прибыль. Но у нас свой путь. В прошлом году государство выставляло на конкурс 248 т крабов. За сжигание должны были заплатить 36 млн. рублей. Аукцион затем отменили, но не по финансовой причине.

Есть данные, что сегодня только в Петропавловске-Камчатском скопилось 400 т деликатесной крабовой продукции, изъятой у браконьеров. А еще около 50 т лососевой икры, свыше 300 т лосося. Все это добро подлежит сожжению за государственный счет. А это примерно 120 млн. рублей.

Зрелище по уничтожению крабов, конечно, не для слабонервных. Горы краба – вперемешку сырого и варено-мороженого валяются под ногами. Рабочие ходят по нему в сапогах, закидывают лопатами в огромную мясорубку, которая превращает содержимое в фарш. Затем его высушивают в туковарке, ссыпают в мешки и сжигают. Сначала крабов пытались сжигать целиком, замороженными брикетами прямо в ящиках, но они, как выяснилось, плохо горят. Тогда их стали после обработки сжигать в топке в виде муки.

– Никогда не думал, что мне доведется крабами топить печку, ведь это все равно что деньгами, – говорит машинист рыбомучной установки 70-летний А. Курцов.

А главное, уйти от махинаций с конфискованной продукцией так и не удалось. На Дальнем Востоке попросту нет мощностей, способных уничтожить весь конфискат. Продукцию закапывают, топят или сжигают только на бумаге, а в реальности легализовывают и сбывают в Корею, Китай или Японию по рыночной цене. Правоохранительные органы выявляли случаи, когда одну и ту же продукцию «уничтожали» несколько раз. Хотя в документах было указано, что на полигон вывозили разные партии. В камчатских газетах в последние годы периодически появляются объявления: «Куплю некачественные икру и краба».

Специалисты, занятые в рыбной отрасли, давно называют все происходящее абсурдом. Из-за непродуманного механизма страна ежегодно теряет сотни миллионов долларов.

– Мы давно сотрудничаем с предпринимателями из Кореи. Их сложно чем-то удивить. Но, когда наши партнеры узнали, что у нас сотнями тонн уничтожают конфискованного краба, они все же сильно удивились. И покрутили пальцами у виска, – рассказывает камчатский рыбопромышленник.

Автор этих строк не постеснялся и взял из мусорной кучи несколько клешней. Вскрыв твердый хитиновый панцирь ножом, попробовал нежное, ароматное белое мясо краба. Вкус отменный. Можно смело подавать на стол самым дорогим гостям – президенту или премьеру. Но предпочитают отправлять в немецкую топку.