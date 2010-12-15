Передозировка

В условиях, когда на мировых рынках царит эйфория, а биржевые индексы раз за разом обновляют годовые максимумы, когда царит сырьевой бум, власти вполне могут потерять голову от такого «счастья».

Начнем с того, что рост цен на сырье – это «палка о двух концах». Чем выше цены, тем больше рисков для устойчивости экономик развивающихся стран. В данном случае с точки зрения роста инфляционных ожиданий.

Буквально на днях Центробанк Китая опубликовал итоги квартального опроса среди местных потребителей. Почти 85% опрошенных заявили, что цены в стране безумно высоки и будут расти дальше. Это и есть повышенное инфляционное ожидание в обществе, что чревато еще большим скачком цен. Депозитная ставка в Китае теперь вдвое меньше, чем инфляция. А это значит, что китайский гражданин, размещая свои сбережения на банковском депозите, фактически еще за это и платит. Зачем же тогда класть деньги в банк? Лучше потратить.

Они и тратят, а значит, разгоняют цены все дальше и дальше. Тут еще и цены на сырье растут. Чем дольше китайский ЦБ будет медлить с повышением процентной ставки, тем больше рисков упустить инфляцию из-под контроля. Захотят ли рисковать китайские руководители?

Через пару лет в стране произойдет смена руководства. Нынешние лидеры понимают, что они не могут оставить после себя раздувшийся пузырь вместо экономики. Поэтому власти будут пытаться потихоньку выпускать «пар» из экономики. Значит, рано или поздно высокий спрос на сырье со стороны Китая быстро пойдет на убыль.

Еще одним фактором риска для сырьевых цен могут стать действия ФРС. Политика печатания денег, как бы она ни нравилась оптимистам рынка, тоже приводит к повышению цен на сырье. А это подорвет деловую активность.

В результате мы получим «коктейль» негативных факторов, которые неизбежно приведут к ухудшению конъюнктуры в мировой экономике, что чревато глубоким падением цен на сырье, прежде всего на нефть.

Получается, что российский министр финансов (я имею в виду недавнее заявление господина Кудрина о возможности серьезного падения цен на нефть) уже видит потенциальные проблемы для нашей страны. Ведь вряд ли мы с вами сейчас осмелимся предположить, что столь бурный расцвет отечественной «финансовой экономики» продолжится при ценах на нефть, если они упадут вдвое ниже нынешних.