Время покупать камни

Россия по всем основным показателям стала лидером на мировом рынке алмазов. Во-первых, у нас самые большие разведанные запасы камней – 3,6 млрд. карат. Во-вторых, добыв в 2009 г. 36 миллионов каратов на 2,34 млрд. долларов, наша страна вдвое обогнала Ботсвану. В-третьих, российская компания АЛРОСА добыла больше камней, чем знаменитая корпорация «Де Бирс», многолетний монополист алмазного рынка.

Как ни странно, российские власти тут же начали готовить АЛРОСУ к приватизации. Якобы только немедленная продажа части акций может спасти одну из самых успешных российских компаний от разорения. Среди возможных покупателей – китайцы, корейцы, «Де Бирс» и некие «перспективные инвесторы». При Ельцине так же загадочно приватизировали нефтянку. Стало быть, кто-то из шишек захотел стать новым олигархом. Кстати, совет директоров АЛРОСЫ возглавляет министр финансов А. Кудрин. Не он ли метит в новые Абрамовичи?

АЛРОСА выросла из союзного треста «Якутскалмаз». Он работал на всю страну. Позднее, уже в девяностые годы, якутские власти умудрились принять цепь законов, по которым почти вся прибыль от продажи алмазов оставалась в республике. При этом Якутия еще и получала дотации из центра.

– АЛРОСА стала дойной коровой для местного бизнеса, тесно связанного с властями, – говорит источник в Министерстве природных ресурсов. – Компания получала огромные денежные средства, которые тут же тратила. На инфраструктуру, на жилье для 33 тысяч сотрудников, на благотворительность. Около нее кормились сотни подрядных организаций, услуги которых стоили втрое дороже рыночной цены. Местный закон определял приоритетную форму собственности ­АЛРОСЫ в форме ЗАО. То есть любое изменение состава учредителей незаконно, и даже правительство России, которое в лице Роскомимущества владеет контрольным пакетом акций компании, не может ничего продать. Кремль пытался продавить якутов многие годы. Но распилить ­АЛРОСУ оказалось еще сложнее, чем откусывать куски от «Газпрома».

2010 год стал переломным в битве за якутские алмазы. Нынешним летом покинул свой пост глава Якутии Вячеслав Штыров, который на долгие годы затормозил приватизацию АЛРОСЫ. Во властных коридорах ни для кого не секрет: его преемник Егор Борисов и президент АЛРОСЫ Федор Андреев своими карьерами отвечают за приватизацию алмазных трубок. Предполагается, что состав акционеров изменится уже в 2011 году.

Главная особенность мирового алмазного рынка: его игроки обязаны поддерживать искусственный дефицит камней. Алмазов должно постоянно не хватать, иначе они перестанут стоить так дорого. Семья Оппенгеймер, владелец корпорации «Де Бирс», в последние сто лет вела себя именно так: контролировала большую часть рудников мира и скупала сырье у других производителей. На рынок попадала лишь небольшая часть алмазов, которые являются самым распространенным в мире драгоценным камнем.

На фоне полной монополизации мирового рынка в середине 1950-х годов в Якутии и были открыты кимберлитовые трубки. Советские власти, на которые «Де Бирс» влиять никак не могла, пообещали завалить мир камнями – и им наплевать, что будет с ценами. Оппенгеймерам пришлось начать оптовую скупку советских алмазов на условиях Москвы. Гегемония «Де Бирс» продлилась до 2001 года, когда за компанию взялись антимонопольные структуры Евросоюза и запретили ей скупать алмазы у других добытчиков. Но к тому времени «Де Бирс» уже не была безусловным лидером рынка.

Парадокс, но, выйдя в мировые лидеры по добыче алмазов, АЛРОСА получила по результатам 2009 года около одного миллиарда долларов убытка. Во многом это стало следствием кризиса и демонополизации рынка. Алмазы на нем подешевели за два года на 60 процентов. В результате «Де Бирс» урезала продажи и прекратила добычу камней. АЛРОСЕ же пришлось затормозить продажу алмазов, а производство оставить на том же уровне. Это неудивительно: компания кормила всю Якутию, и увольнять работников ей запрещали местные власти. Ситуацию спас Кремль и лично тов. Кудрин: якутские алмазы на 35 млрд. рублей были выкуплены в Гохран.

– У компании накопился долг в пять миллиардов долларов, – говорит чиновник Министерства регионального развития. – Она предлагает властям каждый год выкупать якутские алмазы в Гохран. В ответ центр навязывает ей инвестора, который вложился бы в переоснащение производства. Кто им станет? «Де Бирс» – если создаст под это дочерние структуры. Заинтересованы индийские огранщики и китайские банки. Но когда речь идет о приватизации крупнейших российских активов, чаще говорят о немцах, японцах и англичанах. Но в итоге все получают «друзья Путина».

Нельзя утверждать, что приватизация АЛРОСЫ пройдет по тому же сценарию, как, например, постепенный переход активов «Газпрома» в структуры Геннадия Тимченко. Но в руках приближенного к власти владельца алмазная компания станет сказочным активом. Если цены на рынке высокие – продаем камни по всему миру. Если низкие – сдаем их в Гохран. Это называется «олигархический бизнес по-русски».