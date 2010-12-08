Церкви вернули чужое

Религиозные организации получили от государства более 500 млрд. рублей. Столько стоит собственность, на которую могут претендовать различные конфессии после того, как 3 декабря вступил в силу Закон о передаче имущества религиозным организациям.

Речь о реституции – возвращении имущества, вроде как отобранного у церквей после известных событий 1917 года. Теперь мусульмане могут претендовать на 7 тыс. мечетей, буддисты – на 1 тыс. дацанов. Но основную выгоду получит РПЦ. Прежде всего она станет полноправным владельцем 20 тыс. храмов, монастырей и прочих «объектов культового назначения». На деле они и сейчас управляются Русской православной церковью. Только формально находятся у нее в бессрочной аренде. Кроме того, представители исконной религии могут дополнительно претендовать на 40 тыс. зданий.

Закон принят, но вопросы остались. Самое сомнительное утверждение: церковь получит назад свое. С чего бы это? До революции РПЦ не принадлежало ничего. Потому что тогда она была государственным ведомством. Как сейчас Минфин, Минпром или Минкульт. Соответственно, храмы находились в собственности Российской империи. Правда, примерно треть зданий принадлежала дворянам, купцам и т.д. – тем, кто построил их на свои деньги. И только очень небольшая часть церковных строений действительно была имуществом приходов. В отличие от патриархии и епархий, они имели право владеть зданиями.

Второй скользкий момент – по новому закону некоторые конфессии оказались «ровнее других». В документе сказано: передавать здания можно только религиозным организациям, зарегистрированным в РФ. То есть католики, протестанты и другие представительства зарубежных церквей очутились не у дел.

В Калининградской области это уже привело к международному скандалу. Местные власти составили список 15 бывших католических и протестантских храмов, которые… отойдут РПЦ. Кроме прочего, в перечень попали знаменитые тевтонские замки и даже музей литовского поэта К. Донелайтиса. Вильнюс выпустил ноту протеста. Теперь список пересматривают.

Наконец церковные деятели получили право отбирать помещения музеев. Всего в стране 2,7 тыс. таких учреждений, 800 обитают в зданиях, на которые теперь претендуют служители культа. Авторы закона о реституции предложили делить имущество так: здания отойдут РПЦ, а их содержимое, включая иконы, уедет восвояси вместе с музеем. Но есть нюанс: кому отойдут фрески? Среди настенных росписей – шедевры Феофана Грека в Великом Новгороде и Дионисия – в Ферапонтовом монастыре. Будут ли их отдирать со стен? Или, с неменьшим риском для сохранности, подарят новым хозяевам?