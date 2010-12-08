Игра в капитализацию продолжается

Западные инвестиционные банкиры, словно сговорившись, назвали Россию самым привлекательным местом для вложения капитала и лучшей инвестиционной идеей на 2011 год. В одночасье наши акции стали «вдруг» весьма привлекательными и самыми недооцененными.

Еще бы. Цены на нефть снова стали расти. Снова вспомнили о России. Теперь вот даже непонятно, что с таким «счастьем» делать. Радоваться или плакать, но рынок нефти уже представляет собой «лежбище спекулянтов», и порой даже очень трудно определить истинную стоимость барреля. Теперь вот банкиры взялись за промышленные металлы.

Дело в том, что дополнительный спрос на сырьевые активы достигается за счет того, что посредством фондов ETF (это некий аналог паевых фондов) на рынке становится все больше и больше покупателей. Эти самые фонды создаются для розничных инвесторов, у которых есть несколько десятков тысяч долларов для спекуляций, однако таких спекулянтов по всему миру «расплодилось» немало. Так вот эти самые фонды были созданы еще до кризиса, а наиболее популярными стали именно те, которые собирались вкладываться в сырьевые активы – нефть и металлы.

Не успели утихнуть страсти по поводу монополии, которую захватили банкиры на Лондонской бирже металлов (история о якобы огромном объеме скупленных медных контрактов со стороны ряда банков, в числе которых фигурировало имя банка JP Morgan), как история продолжилась. Еще один известный инвестиционный дом, на этот раз банковская группа Голдман Сакс,. также аккумулирует медные контракты и, судя по всему, намерена также запустить подобные фонды. Но любая инвестиционная идея требует обоснования. Естественно, что для продажи клиентам «медной мечты» такая идея была придумана. Довольно банальная. Парадокс в том, что, создавая эти самые фонды – ETF, необходимо иметь в обеспечении определенный объем физической меди. Поэтому эти «конторы» и вынуждены скупать медь с биржевых складов. В результате запасы меди падают, что провоцирует еще больший ажиотаж, на этот раз на идее, что меди на всех не хватит. Чем больше будет желающих купить акции (кусочек пая) этих фондов, тем сильнее могут расти цены на медь, впрочем, как и на другие сырьевые активы. Тем временем цены на медь уже установили новый рекорд, превысив 9 тыс. долларов за тонну!

И это еще не предел. Сегодня это нефть и медь, а завтра доберутся до продовольственных активов. Если взвесить долю влияния финансового сектора на глобальном экономическом пространстве, то мы имеем дело уже не просто с преобладанием, а с тотальным доминированием банкиров. Фактически происходит финансиализация всего и вся. В том числе и российской экономики и отечественного фондового рынка. Те, кто знаком с механизмом функционирования системы, должен понимать, что в торговом терминале иногда не бывает заявки «Купить»…