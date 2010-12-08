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Портрет идеальной водки

ВЦИОМ изучил «водочные» предпочтения россиян

№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », Борис РОСОВСКИЙ ]

Портрет идеальной водки

Русская гастрономическая культура немыслима без… водки. Этот крепкий алкоголь появляется в наши дни «по случаю» на столах россиян так же, как и двести-триста лет назад, и по-прежнему дает фору своим заморским конкурентам – виски, джину, текиле или рому.

При этом, как оказывается, потребители прекрасно разбираются в главном национальном напитке и отлично понимают, «что такое хорошо и что такое плохо», когда речь идет о водке. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследовал современный образ водки и выяснил «водочные» предпочтения потребителей.

Действительно, в отношениях россиян и главного национального напитка давно следовало бы расставить точки над i. Пожалуй, водка как никакой другой атрибут русской жизни способен пролить свет на национальный характер и рассказать о загадочной русской душе. За эту непростую задачу и взялся ВЦИОМ. Исследование, посвященное потребительским предпочтениям при выборе водки, было проведено в три этапа.

Во-первых, на вопросы о главном национальном напитке и предпочтениях россиян ответили ведущие эксперты алкогольной отрасли. Во-вторых, свое представление о настоящей русской водке изложили 672 мужчины в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России в возрасте от 21 года. В-третьих, была проведена дегустация для 200 потенциальных потребителей этого популярного продукта. При таком всестороннем подходе можно не сомневаться в достоверности данных. Кстати, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Итак, что думают россияне о главном национальном напитке? Как оказалось, водка была и остается главным объединяющим символом обильного русского застолья и позволяет «создать необходимое эмоциональное состояние». Так, 66,5% мужчин употребляют водку, встречаясь с друзьями, а 55,5% не мыслят без этого напитка праздничные и юбилейные торжества. Для пикников на природе, рыбалки или охоты водка также остается идеальным дополнением: по крайней мере, так считают 46,3% опрошенных. И только 33,8% покупают этот алкоголь в качестве «противоядия» от трудностей жизни и снимают с ее помощью стресс. По мнению россиян, водка была и остается главной свидетельницей всех наших радостей и торжеств, помогая расслабиться и наладить контакты с близкими и друзьями. Безусловно, исключительно при умеренном и ответственном употреблении.

Но, конечно, далеко не каждая водка, представленная сегодня на рынке, интересна российскому потребителю. Современные покупатели разбираются в водке, легко отличают хорошую от плохой и имеют собственные критерии выбора. Так, главным показателем качества напитка потребители считают «питкость». Другими словами, водка должна быть мягкой на вкус, без посторонних примесей и резких запахов. Четверть опрошенных дорожат характерным вкусом классической водки, а каждый десятый респондент отмечает в числе обязательных достоинств хорошей водки терпкость напитка. Кроме того, классическая водка обязательно прозрачная, от известного бренда-производителя и универсальна как для употребления в чистом виде, так и для приготовления коктейлей. Как свидетельствуют результаты ВЦИОМ, современные потребители строги к водке и прекрасно в ней разбираются.

Кстати, по оценкам потенциальных потребителей, наибольшее количество баллов по критериям «мягкость» и «отсутствие резкого запаха» (главными при выборе) получила водка марки Nemiroff Delikat – новинка знаменитой штофной линейки международного бренда. Именно этот продукт набрал максимальное количество баллов во время дегустации, когда опрошенным предлагалось попробовать пять образцов самых продаваемых в России водок и оценить их по шкале от 1 до 5. Потенциальные потребители отметили необыкновенно мягкий вкус водки. Кстати, из всех исследуемых водок только Delikat не содержит синтетических смягчителей, что было замечено специалистами. Так что отмеченная россиянами мягкость достигается исключительно благодаря оригинальной авторской рецептуре. По мнению опрошенных, Nemiroff Delikat может служить примером правильной водки и является хорошим образцом крепкого алкоголя для сопровождения любых мероприятий.

Согласно данным исследования, водка в России – по-прежнему один из самых ходовых товаров. Так, согласно опросу ВЦИОМ, более половины мужчин со средним достатком (62%) пьют водку чаще, чем раз в месяц. 29% делают это несколько раз в месяц, 17% – раз в неделю, 13% – несколько раз за семь дней. И только лишь 16% опрошенных употребляют этот напиток реже одного раза в месяц. По мнению россиян, позиции водки в России остаются по-прежнему крепкими и сильными, но, конечно, потребители готовы голосовать рублем только за настоящую водку – мягкую, прозрачную и без резкого запаха.

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