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Зажигательный бизнес

№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », Сергей БОРОДКИН ]

Зажигательный бизнес

В СНГ разгорается спичечная война. Украина ввела квоты на поставки российского и белорусского товаров. Это может привести к многократному росту цен.

Спички, как известно, товар стратегический. Конечно, сейчас они не так востребованы, как в советские времена. Но наши фабрики по-прежнему вносят приличный вклад в мировую зажигательную индустрию.

В РФ работают пять крупных спичечных заводов и еще несколько мелких. В первую очередь это «Плитспичпром» (бывшая Балабановская фабрика), череповецкая ФЭСКО, пензенская «Победа», а также кировские заводы «Белка-Фаворит» и «Феникс». По данным Росстата, в общей сложности они выпускают 250 млрд. спичек в год. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить отечественных покупателей. Также остается излишек в 35–50 млрд. спичек – их отправляют на экспорт.

Именно зарубежные продажи и стали камнем преткновения. Дело в том, что внутренний спрос на спички падает примерно на 5% в год. Зато выручают поставки за границу. Благо под боком – огромный украинский рынок. Исторически сложилось так, что своей спичечной промышленности у соседа почти нет. Украина обеспечивает себя спичками только на 20%.

Так что Киеву приходится брать товар за рубежом. Спрос растет: за последние три года импорт российских и белорусских спичек на Украину вырос на 16%. Белорусы – наши основные конкуренты. Во времена СССР они выпускали 27% спичек и до сих пор сохранили мощное производство – 150 млрд. спичек в год. Там действуют три фабрики: «Борисовдрев», «Пинскдрев» и «Гомельдрев». Хотя их продукция в целом не отличается высоким качеством, зато стоит на 10–15% дешевле российской.

До недавнего времени места на украинском рынке хватало всем. Но тут Киев решил заняться спичечным протекционизмом. Сначала правительство Украины ввело 11%-ную пошлину на импорт горючего товара. Начиная со следующего года будет напрямую ограничивать ввоз спичек. Белоруссия получит квоту на экспорт 2,65 тыс. т (порядка 4,3 млрд. штук) спичек в год. Россия сможет продать 7,32 тыс. т, или – порядка 12 млрд. штук.

К чему это приведет? Если Киев не пойдет на попятную, российским фабрикам придется сократить производство на 25–40 млрд. спичек в год. В первую очередь из-за этого пострадают отечественные потребители. Можно не сомневаться – фабрики в очередной раз компенсируют потери резким ростом цен.

Такое уже случалось, и не раз. В прошлом году спичечная отрасль впервые привлекла внимание Антимонопольной службы. В ходе проверки всплыли поразительные факты. Оказалось, еще в начале 2000-х гг. производители спичек объединились в картель. С тех пор каждые три месяца руководители семи компаний, на долю которых приходится свыше 90% выпуска отечественных спичек, устраивали круглый стол. Там они открыто договаривались о ценах, объемах производства и т.д. Мало того, в последние годы отечественные фабрики втянули в этот корпоративный сговор белорусских и украинских коллег!

Расплачиваются все остальные. По подсчетам Росстата, за последние 10 лет оптовые цены на спички в России выросли в 3,6 раза – с 2,3 до 8 коп. за десять штук. В рознице – того хлеще. За последние годы коробок подорожал с 25 копеек до 1–1,5 рубля.

Что интересно, в итоге антимонопольщики пожалели спичечных королей. Их легонько пожурили и всего лишь попросили больше никогда не вступать в ценовые сговоры.

К тому же государство сильно облегчило жизнь спичечной индустрии. Еще в начале 2000‑х гг. производители пролоббировали принятие нового ГОСТа. Помимо прочего они получили право недокладывать товар. По советскому стандарту, в коробке должно было быть 50 спичек. Теперь – достаточно 40. Есть и другие послабления. Например, этикетку разрешили делать не цветной, а черно-белой. Можно экономить на компонентах: возгорающее вещество разрешили наносить только на одну сторону коробка.

В общем, хотя цены выросли в 6 раз, качество осталось прежним. Обидно – когда-то мы делали одни из лучших спичек в мире. Это могло стать преимуществом. Мировой спрос на спички держится на уровне… 6 трлн. штук в год. Основные производители – Индия и Китай. Могло быть иначе: весь мир гонялся бы за российскими спичками, как за икрой и пушниной. Тогда и нынешнее торговое столкновение с Украиной не имело бы никакого значения.

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