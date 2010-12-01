14 апреля 2009 года – вступило в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о транзите. Оно касается товаров, перемещаемых между таможенными органами Российской Федерации и таможенными органами Республики Беларусь с 29 июня 2007 года.

РЕЗУЛЬТАТ:

– существенное упрощение процедуры таможенного транзита товаров, перемещаемых между таможенными органами Российской Федерации и таможенными органами Республики Беларусь.

25 февраля 2010 года – отмена удостоверений ввоза транспортного средства (УВТС) на российско-белорусской границе.

РЕЗУЛЬТАТ:

– перемещение транспортных средств граждан Республики Беларусь в Российскую Федерацию и обратно существенно упростилось.

1997–2007 гг. – реализовывались мероприятия Союзной программы первоочередного развития таможенной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска) на территории Республики Беларусь.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

– осуществлены строительство и реконструкция 8 автодорожных пограничных пунктов пропуска, в том числе: «Козловичи», «Варшавский мост», «Брузги» и «Берестовица» на белорусско-польском участке внешней границы Союзного государства; «Новая Гута», «Мокраны» и «Новая Рудня» на белорусско-украинском участке внешней границы Союзного государства; «Каменный Лог» на белорусско-литовском участке внешней границы Союзного государства;

– пропускная возможность реконструированных 8 пунктов пропуска увеличилась почти на 20 тыс. автомобилей в сутки, время оформления таможенной документации сократилось с 2–3 часов до 20–30 минут, время углубленного таможенного досмотра грузов – с 8–10 до 2–4 часов;

– ускорился процесс доставки грузов и оборачиваемости автотранспорта, сократились простой перевозчиков и время нахождения в пути;

– у субъектов хозяйствования существенно сократились расходы за счет сокращения простоя на границе и своевременности поступления товаров в Республику Беларусь и Российскую Федерацию (убыток от простоя одного автотранспортного средства составляет 250–300 долларов США в сутки).

2003–2010 гг. – осуществляются мероприятия Союзных программ, направленных на формирование Единой автоматизированной информационной системы Таможенного комитета Союзного государства и реализацию информационных технологий общих таможенных процессов на территориях государств-участников Союзного государства.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

– проведено оснащение белорусских и российских таможенных органов современным телекоммуникационным оборудованием и общесистемными программными средствами;

– осуществлено объединение ведомственных интегрированных телекоммуникационных сетей ФТС России и ГТК Республики Беларусь;

– проведено обучение специалистов таможенных органов Беларуси и России на курсах администраторов операционных систем и систем управления базами данных;

– осуществлена интеграция информационных ресурсов ГТК Республики Беларусь и ФТС России;

– координируются информационно-технические решения при формировании национальных систем управления рисками;

– осуществлено полномасштабное внедрение в российских и белорусских таможенных органах унифицированных автоматизированных подсистем и комплексов программных средств;

– стали возможными внедрение электронного декларирования товаров и транспортных средств, осуществление электронного документооборота между белорусской и российской таможенными службами;

– несмотря на специфичность информационного продукта его результаты непосредственным образом сказываются на более быстром и упрощенном пересечении границы участниками ВЭД, что в свою очередь дает значительный экономический эффект.

2005–2010 гг. – существенно возросло количество транзитных перемещений товарных партий по территории Республики Беларусь.

Число разрешений на таможенный транзит в ПТО «Брузги-2» (въезд в Республику Беларусь грузовых транспортных средств) возросло с 55 943 в 2005 г. до 139 896 по итогам 2009 года. А за 10 месяцев 2010 г. уже выдано 137 440 разрешений. При этом фактически 70% всего транзитного товаропотока, следующего через пункт пропуска «Брузги», следует в Российскую Федерацию.

Одной из основных причин роста количества транзитных перемещений и сокращения времени пересечения границы стало активное внедрение в таможенных системах Республики Беларусь и Российской Федерации и, в частности в Гродненской региональной таможне, системы предварительного электронного информирования. Заблаговременный обмен информацией о ввозимых товарах существенно ускорил процесс прохождения грузов через границу.