Экономику поднимем сообща

Если в 1999 году, когда стороны подписали Договор о создании Союзного государства, этот показатель составлял лишь 6,999 млрд. долл. США, то по итогам 2008 года он достиг рекордной величины за всю историю российско-белорусской взаимной торговли – 34,1 млрд. долл. США.

Борьба с кризисом

2009 год прошел под знаком борьбы с экономическим кризисом. Основным ее инструментом в рамках Союзного государства стал План совместных действий Правительства Республики Беларусь и Российской Федерации – по минимизации последствий финансового кризиса, улучшению параметров платежного баланса, совершенствованию условий ведения предпринимательской деятельности и взаимной торговли. Он утвержден в январе 2009 года и впоследствии одобрен Высшим Государственным Советом.

В январе-сентябре 2010 года наблюдается рост объемов взаимной торговли. По итогам 2010 года прогнозируется, что взаимный товарооборот составит более 28 млрд. долл. США.

Республика Беларусь традиционно один из основных торговых партнеров России. Доля внешнеторгового оборота РФ в общем внешнеторговом обороте Беларуси в разные годы сотрудничества находится в диапазоне от 47 до 60%. Доля Республики Беларусь в общем внешнеторговом обороте России в период 1999–2010 годов находится в пределах 4-6%.

Надежное партнерство

В 2009 году Беларусь, несмотря на последствия финансово-экономического кризиса, занимала 5-е место среди основных торговых партнеров России. По итогам 9 месяцев 2010 года она входит в десятку основных внешнеторговых партнеров РФ, занимая 6-е место после Нидерландов (28,4 млрд. долл. США), Китая (25,5 млрд. долл. США), Германии (22,9 млрд. долл. США), Италии (17,9 млрд. долл. США) и Украины (15,9 млрд. долл. США).

В 2001 году заключено межправительственное Соглашение о завершении унификации и создании единой системы тарифного и нетарифного регулирования в Союзном государстве.

Снимаем торговые барьеры

В течение 2006 года проделана объемная работа по выявлению и урегулированию во взаимной торговле различных барьеров. Только в течение указанного года стороны урегулировали 23 проблемных вопроса во взаимной торговле. В том числе введены повышенные пошлины на грузовые автомобили старше 5 лет, ввозимые в Россию; выровнены условия проведения экспертизы и сертификации белорусских и российских лекарственных средств в России; отменены квотирование и лицензирование при импорте в Республику Беларусь пива крепостью более 7% и др. Оставшиеся неурегулированные вопросы нашли свое отражение в межправительственном Соглашении о мерах по развитию торгово-экономического сотрудничества. Оно подписано 23 марта 2007 года. Соглашением, в частности, предусматривалось подписание ряда двусторонних соглашений по транзиту, по поставкам сахара; протоколов по порядку и принципам взимания косвенных налогов.

Ход реализации Соглашения о мерах по развитию торгово-экономического сотрудничества регулярно рассматривался на заседаниях Комиссии по тарифному и нетарифному регулированию при Совете Министров Союзного государства. В настоящее время на каждом заседании Комиссии стороны решают вопросы по снятию ограничений по взаимному доступу на рынки Беларуси и России.

Работа с регионами

Региональное сотрудничество имеет свою историю. Еще 10 лет назад Беларусь имела устойчивые экономические связи только с несколькими регионами России. Такими, например, как Москва и Московская область, Краснодарский край, Тюменская и Волгоградская области. Тюменская область одна из первых в России в июне 1992 года заключила Договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Республикой Беларусь – для создания благоприятных условий взаимных поставок нефти, газа, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.

На первом месте по объемам экономического сотрудничества с Республикой Беларусь по итогам 9 месяцев 2010 года стоит Центральный Федеральный округ. Сегодня установлены торговые связи практически со всеми субъектами Российской Федерации, причем 66 из них связаны соглашениями о сотрудничестве. Свои представительства в Республике Беларусь имеют Краснодарский край, Дагестан и Ингушетия, Нижегородская область, г. Москва. Открыла представительство Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». Она объединяет 19 регионов Сибирского и Уральского федеральных округов.

На региональном уровне заключено и действует более 260 соглашений и протоколов о торгово-экономическом сотрудничестве, а также программ по его развитию.

Активно развиваются региональные торгово-экономические отношения на уровне областных и районных центров Беларуси. Например, Брестская область заключила долгосрочные торгово-экономические соглашения с 10 регионами России, Гомельская область – с 19 регионами, Минская область – с 37 регионами. Активно работают в регионах совместные российско-белорусские предприятия. Например, в Тюменской области, это торговые дома «Белшина», «Милавица-Тюмень»; СП «Славянский лен» и «Импортлифт». Организованы также центры продаж автомобилей и автобусов Минского автомобильного завода и дорожно-строительной техники производства белорусского ОАО «Амкодор-Ударник».

В Санкт-Петербурге сформирована действенная сеть по торговле продукцией белорусских производителей. Здесь основными партнерами являются такие белорусские предприятия, как «Атлант», «Бобруйский машиностроительный завод», «Минский инструментальный завод», «Минский тракторный завод», завод «Амкодор-ударник», «Минский автомобильный завод», «Могилевский автомобильный завод»; ПО «Полимир», Могилевское ПО «Химволокно», ОАО «Керамика», ОАО «Керамин», Гомельский стеклозавод; ОАО «Барановичидрев», ПДОО «Борисовдрев», народное объединение «Бобруйск­мебель», «Могилевский деревообрабатывающий завод», «Молодечномебель», «Пинскдрев», ОАО «Элема» г. Минск, ОАО «Свитанок» г. Жодино. Только по линии сельского хозяйства сотрудничество города ведется со 100 белорусскими предприятиями.

В Татарстане РУП «МТЗ» создано ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ». Он через дилеров реализует не только тракторы, но и другую белорусскую сельскохозяйственную технику. А также осуществляет их сервисное и гарантийное обслуживание.

И это далеко не полный перечень примеров взаимовыгодного плодотворного сотрудничества белорусских и российских регионов.