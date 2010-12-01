Чиновники подсчитали урожай

Засуха нанесла меньше ущерба сельскому хозяйству, чем ожидалось. До нового сезона запасов хватит.

Проса намолотили 136 тыс. т – это 80% от прошлогоднего урожая. Кукурузы и сахарной свеклы собрали 85% от объемов 2009 года. Овощей – 91%. По рису аграрии вовсе поставили рекорд. Они вырастили 1,14 млн. т азиатской культуры – на 170 тыс. т больше, чем годом ранее. Но главное, несмотря на жаркое лето, крестьянам удалось заготовить более 44 млн. т сельхозкормов. Теперь можно быть уверенным: зимой забивать коров не придется.