Дырявая казна

Счетная палата проверила эффективность государственных вложений в бизнес. Выяснилось: в 2009 г. государство вложило в госкомпании 501,5 млрд. руб., взамен получило только 10,1 млрд. руб. дивидендов.

Общероссийских показателей эффективности госвложений попросту не существует. Ведомства тоже не в состоянии контролировать собственные траты. Подразделения, следящие за расходами, есть только у 62 из 112 федеральных распорядителей бюджетных средств.