Дырявая казна
№ 47(237) от 02.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Счетная палата проверила эффективность государственных вложений в бизнес. Выяснилось: в 2009 г. государство вложило в госкомпании 501,5 млрд. руб., взамен получило только 10,1 млрд. руб. дивидендов.
Общероссийских показателей эффективности госвложений попросту не существует. Ведомства тоже не в состоянии контролировать собственные траты. Подразделения, следящие за расходами, есть только у 62 из 112 федеральных распорядителей бюджетных средств.
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