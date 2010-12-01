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Кто вылечит медицину

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Кто вылечит медицину

Прокуратура четвертый месяц подряд раскручивает нашумевшую историю с громадными хищениями при закупке государством 170 томографов. Напомним, украли бюджет небольшого города – более 3 млрд. рублей. По всей стране следователи завели 70 уголовных дел, но только 29 ноября им попалась действительно крупная рыба.

Черный список Минздрава

В этот день арестовали сотрудника управления президента Андрея Воронина и экс-замминистра здравоохранения Алексея Вилькена. Их обвиняют в вымогательстве взятки в 1 млн. долларов. Эту скромную сумму требовали у японской корпорации «Тошиба». Точнее, у ее российского отделения, которое возит к нам сложную медицинскую технику. В первую очередь – те самые томографы, вокруг которых в августе разгорелся скандал.

Как оказалось, для г.г. Вилькена и Воронина он стал поводом выжать еще немного денег. По данным следствия, в начале ноября они отрядили в офис «Тошибы» «группу доброжелателей». Те дали понять: после всего, что всплыло в ходе летней шумихи, оборудование этой компании попало в неофициальный черный список Минздрава. Так что на огромных государственных заказах можно ставить крест. Но за миллион проблему легко урегулировать…

Тут в дело и вмешался Департамент экономической безопасности МВД. Судьба горе-регуляторов на ближайшие годы понятна. Интересно другое: даже самая сильная встряска не очистила поляну госзакупок медицинской техники от разнообразного жулья. «АН» решили разобраться – что там творится.

Как оказалось, непосредственный организатор «томографического» банкета  – Минздравсоцразвития – в этом не поможет. Ведомство Т. Голиковой тщательно скрывает даже самые простые, хотя очень важные данные. Например, отказывается сообщить, сколько всего в РФ насчитывается томографов и прочего продвинутого медоборудования.

Зато помог закрытый доклад ведомства, которое возглавляет муж Татьяны Алексеевны – Виктор Христенко. Минпромторг давно лелеет идею наладить отечественное производство томографов, рентгеновских аппаратов, магнитно-ядерных резонансов и другой продвинутой техники. Все – за счет бюджета. На это у государства просят 42,3 млрд. рублей. Такие деньги не получишь с бухты-барахты, поэтому пришлось объяснить что к чему.

«АН» внимательно изучили данные Минпромторга. Первым делом выяснилось: 7,5 млрд. бюджетных рублей, потраченных на  томографы, это капля в море. На кону стоят 700 млрд. рублей. Таков бюджет нацпроекта «Здоровье». Он стартовал еще в 2005 г., после того как государство окинуло взглядом больничное хозяйство и пришло к грустным выводам. Оказалось, технический уровень нашей медицины отстает где на 20 лет, а где и на все 30–40.

Основная проблема – дефицит современного оборудования. Точнее – полный вакуум. Вот простые цифры. В общей сложности в России – 22 тыс. больниц и поликлиник. По данным Минпромторга, в них работает 12,5 тыс. «единиц высокотехнологичного медоборудования». Значит, на каждую больницу приходится… пол-аппарата.

С такой технической базой далеко не уйдешь. Подсчитано: чтобы подтянуть все клиники страны до нормального мирового уровня, тех же томографов потребуется 20 тыс. штук. Реально в наличии – 450 (из них 180 купили в прошлом году). Это – на всю страну.

Причем томографы – далеко не передний край медицины. Скажем, 90% российских врачей только краем уха слышали, что такое исследование методом магнитно-ядерного резонанса. Еще бы – в стране меньше 100 таких передовых машин. Для сравнения: в Германии – 10 тыс., во Франции – 8 тыс., в США – более 15 тысяч. Что говорить о новейших разработках, если первое в истории российской медицины коронарное шунтирование с использованием робота-хирурга состоялось в ноябре 2010 года. В мире таким операциям – 20 лет…

Но поражает не повальный дефицит техники, а тот факт, что государство все же нашло огромные деньги на модернизацию отрасли. С 2005 г. в это вложили… 590 млрд. рублей. Только в нынешнем году потратили 145 млрд. руб., в следующем – добавят еще 157 миллиардов.

Самый главный врач

Что интересно, и лично Т. Голикова, и все ее ближайшие подчиненные   предпочитают помалкивать об этих, по сути, – грандиозных – достижениях. Хотя рассказать есть о чем. Благодаря «Здоровью» по всей стране на медиков пролился  дождь из новейшего оборудования.

В прошлом году на одну только технику для кардиохирургии  потратили 12,5 млрд. рублей. А в общей сложности за год хирурги получили оборудования на 34 миллиарда. Не обидели и другие специальности. Например, новейших диагностических комплексов купили на 28 млрд. руб., лабораторной техники – на 11 миллиардов.  

В результате у многих больниц, особенно в глубинке, возникли неожиданные сложности. Самое лучшее оборудование – вот оно. А работать с ним доктора не умеют. Скажем, чтобы освоить новый комплекс УЗИ, дипломированный врач-терапевт должен учиться минимум полгода. К работе с томографом допускают после 18-месячной подготовки.

Бывали и такие истории, как в диспансере №1 города Волгограда. В марте 2010 г. туда завезли пять томографов, купленных за 500 млн. бюджетных рублей. Осенью выяснилось – врачи к ним даже не прикасались. Машины простаивали полгода, потому что их не удосужились наладить и подключить. Дела пошли на поправку, только когда в процесс вмешалась прокуратура. Кстати, аналогичная ситуация была в Челябинске. Там больше года мариновали новейшую технику за 214 млн. рублей.

Но все это – естественные болезни быстрого роста. Было бы на чем лечить, а опыт придет. Другое дело – процесс обновления больничной техники мог бы идти во много раз быстрее. Как показал скандал с томографами, в ходе закупок разворовывают до 75% средств. Значит, в прошлом году можно было купить не 180, а 600–700 аппаратов. Тогда и полное обновление техники в клиниках заняло бы не десятилетия, а всего несколько лет. Но, увы, эта болезнь – из разряда наиболее запущенных. Одно утешает – с осени за нее взялись самые высокопоставленные доктора.  

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