КБР намерена увеличить свое присутствие на российском продовольственном рынке

Засушливое лето – 2010 породило массу слухов о грядущем дефиците продовольствия, уже поднявших цены на некоторые продукты. Очевидно, эти слухи не так уж небеспочвенны – дефицит на российском рынке придется замещать за счет импорта, а значит, рост цен неизбежен.

Однако засуха, ударившая по аграриям средней полосы, Поволжья, Кубани, почти пощадила агрокомплекс многих кавказских республик России, которые, возможно, станут одним из основных источников «импортозамещающих» продуктов.

Недавно министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии сообщило о намерении за счет реализации высокотехнологичных агропроектов резко повысить урожаи овощей и фруктов. За 2008–2009 гг. и за 9 месяцев 2010 г. в республике было заложено более 1400 га плодово-ягодных насаждений, в том числе 520 га садов интенсивного типа, урожайность которых в разы превышает показатели, получаемые при использовании традиционных технологий. До 2020 г. в КБР планируется заложить 10 тыс. га садов интенсивного типа.

Объем капиталовложений на один гектар интенсивных садов составляет около 1,5 млн. рублей, но урожай окупает все затраты – с гектара собирают от 50 до 80 тонн плодов. При этом в стандартных экстенсивных садах урожайность в среднем составляет 15 тонн с га, кроме того, они начинают плодоносить на 5–7-й год, а интенсивный сад – на второй год посадки. Всего к 2024 г. общий объем производства плодов и ягод в республике должен возрасти до 600 тыс. тонн.

По сути, в своих планах по замещению фруктового импорта на российском рынке аграрии Кабардино-Балкарии намерены идти по уже проторенному ими же ранее пути развития высокотехнологичного овощеводства. Ранее при поддержке главы Кабардино‑Балкарии Арсена Канокова в республике было развернуто строительство тепличных комплексов для выращивания по итальянской технологии капельного орошения томатов и других овощей. Стоимость проекта – 5,5 млрд. рублей. Урожайность в таких комплексах доходит до 500 тонн с гектара. По планам республиканских аграриев, к 2015 г. общий урожай только «тепличных» овощей в регионе составит более 180 тыс. тонн, что существенно перекроет потребности самой Кабардино-Балкарии и позволит поставлять местную продукцию на общероссийский рынок.