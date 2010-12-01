«ЕР» говорит культурному наследию «Прощай!»

Строительное лобби продавило через комитет по культуре Госдумы России поправки в 73-й Федеральный закон «Об объектах». Отвергнуты компромиссные решения, которые предлагали часть оппозиционного депутатского корпуса и рабочая группа. Эксперты отправили письмо Президенту России с просьбой не допустить принятия этих поправок. Иначе через несколько лет он может просто не узнать родной город.

Сейчас Росрегистрация, согласно своей внутренней инструкции, не имеет права регистрировать восстановленные памятники, если они в ходе реставрации обрели незначительные отличия от изначальных параметров. Казалось бы, чего проще – привести инструкцию в соответствие с федеральным законом. Но народные избранники не ищут легких путей – они правят закон.

Председатель комитета ГД по собственности депутат-единоросс В. Плескачевский предложил ввести в закон отсутствующее сейчас в нем понятие «реконструкция». Причем как одного из видов ремонтно-реставрационных работ, которые разрешены на объектах культурного наследия. В случае принятия этих поправок, утверждают эксперты, можно будет оставить кусочек лепнины на полностью снесенном потолке и заявить – реконструкция, все в рамках закона. Росрегистрация зарегистрирует, и новодел под названием «памятник» сможет отойти в собственность без всяких охранных мероприятий.

Автор проекта действующего закона депутат ЗакСа Санкт-Петербурга А. Ковалев и депутат – справедливоросс ГД Е. Драпеко предложили решить эту проблему более логичным способом. Проводить «реконструкцию памятников только в строгом соответствии с международными стандартами реставрации». Тогда лошадь останется впереди телеги – реставрация важнее, чем реконструкция. Но партийное большинство ЕР комитета по культуре проголосовало за «плескачевский» приговор памятникам культуры. «Вандально-бульдозерным» назвал его лидер фракции «Справедливая Россия» Н. Левичев.

Вторую поправку, открывающую путь «бульдозерной» реконструкции, внес член комитета ГД по культуре от ЛДПР Д. Давитиашвили. Интересно, что в начале ноября судебные приставы за долги в 200 млн. рублей арестовали «Феррари» Давитиашвили. Но он, говорят, был не сильно расстроен. Согласно его поправке, лишать статуса памятника должно Министерство культуры, а не правительство России.

Поправки Плескачевского и Давитиашвили, внесенные в 73-й закон, неоднократно отвергались рабочей группой, состоящей из профессиональных и независимых экспертов. Но тщетно. Второе чтение по внесению поправок уже намечено на декабрь.

По мнению депутата питерского ЗакСа Ковалева, «этими поправками открывается лазейка для легализации варварски «отреконструированных» памятников и снимаются преграды для передачи в те же руки новых объектов».

Члены рабочей группы, депутаты от «Справедливой России», санкт-петербургские и московские специалисты обратились к Медведеву с просьбой наложить вето на законопроект, если он будет принят в такой редакции. Еще остается надежда, что президент не допустит, чтобы вместо шедевров Растрелли и Росси засияли алюминиевые и пластиковые декорации памятников.