Держаться любой ценой?

На днях банковская система Ирландии была близка к коллапсу, и вкладчики в массовом порядке снимали с депозитов свои деньги. Именно поэтому пакет помощи для ирландцев был «внеплановым» и предоставлен в выходные дни, чтобы при открытии торговой сессии не допустить паники.

Кроме этого необходимо было не допустить «удара по Испании» и «трещины» в итальянской и бельгийской долговых системах. Парадокс в том, что «ирландская история» развивается абсолютно по тому же сценарию, что и в Греции. И в той «греческой истории» деньги тоже дали в выходные дни. (Правда, до того с бедных греков успели «содрать три шкуры», заставив принять все условия.)

Однако сейчас не это главное. Просто европейские чиновники, видимо, решили повторить этот «выходной эксперимент» по привычке, полагая, что и на этот раз рынки успокоятся сами по себе. По крайней мере в прошлый раз, после помощи для Греции, все так и было. Судя по всему, чиновники из ЕЦБ и Комитета министров финансов Еврозоны рассчитывали именно на «умиротворение» рынков. На это же рассчитывали и политики. Тем не менее на деле все получилось с точностью до наоборот.

Разгром на долговых рынках продолжился, и лишь ценой титанических усилий европейского ЦБ долговой рынок чуть-чуть удалось успокоить, но вряд ли надолго. Люди бегут с европейского долгового рынка от греха подальше. Кстати, эта «долговая проказа» в итоге уже начала пожирать рынки не только в так называемых ненадежных странах, но и в Бельгии с Италией. Судя по тенденции, следующая на очереди… Франция.

Как всегда, финансовые чиновники недооценили степень риска, а политики запаниковали. В результате представители Германии и Франции заговорили о том, чтобы частный капитал тоже поучаствовал в «деле спасения» единства Европы. Иными словами, никто теперь не даст гарантий, что после покупки долговых бумаг «ненадежного» правительства инвестору не будет предложено поучаствовать в реструктуризации или даже списании части долгов. Кроме того, власти Евросюза фактически признали, что после 2013 года потери по долговым бумагам периферийных стран могут понести даже кредиторы первой очереди.

Именно этот факт и стал решающим для масштабной распродажи бумаг и стремительного падения курса евро. Кроме того, спекулянты, которые, несмотря на риски, активно покупали долги греков или ирландцев (будучи уверенными в том, что Евросоюз в любом случае заплатит за всех), просто «попали». В один миг эта, казалось бы, надежная операция превратилась из «беспроигрышной лотереи» в казино. Вполне возможно, что теперь в такую же азартную игру превратятся инвестиции в евровалюту.

Между прочим, на днях так называемый Совет «Пяти Мудрецов» (очень важный консультационный орган при правительстве Германии) предложил провести среди немцев дискуссию о том, хотят ли они евро или нет. Иными словами, действительно ли единая валюта стоит таких усилий? Кстати, об этом же, судя по всему, уже задумались и немецкие политики...