Новый мировой кормилец

Организация Объединенных Наций выпустила доклад о состоянии мирового сельского хозяйства. ООН уверена – в ближайшие 10 лет РФ станет одним из крупнейших кормильцев планеты.

Мировое производство продовольствия растет впечатляющими темпами. Если в 1961 г. валовой сбор зерна составил 877 млн. тонн, то в 2009-м – 2220 млн. тонн. Но свободные сельхозземли в США, Канаде и ЕС исчерпаны. Поэтому, по расчетам ООН, к 2019 г. они смогут нарастить агропроизводство лишь на 4%.

Иное дело – Россия. В ближайшие девять лет выпуск продуктов питания в РФ увеличится на 30%. В результате мы займем второе место в списке мировых лидеров сельхозпроизводства (на первом – Бразилия). Однако, как подчеркивают эксперты ООН, это станет возможно только при условии поддержки аграриев правительством.