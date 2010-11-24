Без русской нефти обойтись не получается

Продолжают кипеть страсти вокруг поставок нефти в Белоруссию. Напомним, что ранее, не желая платить 100%-ную пошлину за российскую нефть, Минск серьезно сократил поставки углеводородов по нефтепроводу из России. Вместо нашей нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) пошло сырье из Венесуэлы.

Такие поставки продолжались практически все лето и осень, несмотря на то, что, по словам венесуэльских министров, они продавали свою нефть по цене чуть дороже мировой. В середине ноября эта достаточно экстравагантная экономическая ситуация получила свое продолжение.

Видимо, посчитав все полученные убытки, белорусские власти решили изменить схему поставок. Теперь, вместо того чтобы 23 дня везти нефть танкерами из Венесуэлы, ее повезут из порта Новороссийска в украинский порт «Южный» (недалеко от Одессы). Понятно, что это будет наша родная нефть марки Urals. А сырье из Венесуэлы по схеме замещения пойдет на продажу в США. Туда танкерам плыть значительно ближе и дешевле.

Затем из Одессы российскую нефть предполагается перекачивать по нефтепроводу Одесса – Броды на Мозырский НПЗ. Получается, для того чтобы российская нефть попала на этот завод, ее придется два раза перегружать и везти обходными путями. Но, вероятно, такая схема будет все-таки дешевле получения южноамериканской нефти.

Остается надеяться, что белорусские экономисты все хорошо просчитали.