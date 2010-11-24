Грядут займы у населения на ЖКХ

Аббревиатура «ЖКХ» сегодня способна довести до истерики любого гражданина Российской Федерации, причем вне зависимости от его государственного статуса. Нет нужды разъяснять почему. Одного того, что в отличие от прогноза погоды прогноз насчет платы за услуги этого самого ЖКХ сбывается с поразительной точностью, – вполне достаточно.

Поэтому президент Медведев со свойственной ему чуткостью к народным настроениям посвятил заседание последнего Госсовета в Сыктывкаре именно данной «теме». Дмитрий Анатольевич констатировал и систематизировал ряд общеизвестных фактов, не преминул помянуть добром вопросы экономии ресурсов, усовершенствования инфраструктуры и т.д. Более того – чиновникам, отвечающим за состояние жилищно-коммунального хозяйства, он с традиционной афористичностью посоветовал «включить мозги», дабы решать возникающие проблемы с максимальной эффективностью.

Короче, воспитательная работа проведена. Возможно, даже в «Твиттер», где у г-на Медведева теперь целых два аккаунта, президент чиркнет что-то в стиле: «Сегодня вправил кое-кому мозги». И смайлик.

Особую пикантность сыктывкарскому действу придавал маленький простенький факт – правильные слова Дмитрий Анатольевич произносил аккурат в тот момент, когда маленький подмосковный Сергиев Посад сидел без горячей воды и отопления. Город отключили за долги, как нетрудно догадаться, по тому самому ЖКХ.

Грубо, но правда. Как всегда, все упирается в пошлые деньги. Но президент наш – не промах. Он отыскал животворный источник, способный модернизировать ЖКХ. Кто бы спорил. Это – частные инвестиции.

Но прежде чем идти к частному инвестору, надо объяснить ему, с чем придется иметь дело. В финансовом плане – прежде всего. Вот министр регионального развития Виктор Басаргин и предоставил президенту необходимую информацию. На восстановление основных фондов ЖКХ, на доведение их до нормативного состояния требуется сегодня и в нынешних ценах приблизительно 6 трлн. рублей. При этом расходы консолидированного бюджета субъектов РФ в прошлом году на ЖКХ составили «всего» (!) 860 млрд. рублей. Отсюда действительно проистекает необходимость привлечения частных инвестиций. Включая средства населения.

Казалось бы, президенту самое время объяснить – ну минимум поинтересоваться: почему у государства нет 6 трлн. на ЖКХ, куда они делись? Получился бы более чем роскошный материал уже для личного видеоблога, а не какого-то там иностранного «Твиттера»!

А теперь по поводу термина – «средства населения». Эвфемизм «частные инвестиции» никого в заблуждение не вводит. Наивно полагать, что за частными инвестициями придут к олигархату. Ага, сейчас… То есть дырку, равную разнице в уравнении 6 трлн. минус 860 млрд. равно 5 трлн. 140 млрд. прикроют – сто пудов – нашими рублями. Этакий безвозвратный заем. Насколько повысят тарифы? В Москве, например, минимум на 14% от уже имеющихся. Такая занимательная математика.

Одно утешает – тигры будут целы! На шедшем параллельно Госсовету «тигрином саммите» председатель правительства Российской Федерации лично обещал ужесточить наказания за незаконное истребление этого ценного вида. А Леонардо Ди Каприо отвалил лимон баксов с барского плеча. Впрочем, Леонардо тут ни при чем. Хотя… Если подвалить к этому потомку русских и попросить триллион на ЖКХ (как у частного инвестора), он неизвестно, что скажет. Может, даст. Но, скорее всего, пошлет подальше. Вежливо. Он – не мы.