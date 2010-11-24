Редкоземельный вопрос

Китай неожиданно применил нетрадиционное, но мощное оружие. В конце ноября Пекин, контролирующий 90% производства редкоземельных металлов, в несколько раз ограничил их поставки на мировой рынок. В результате пострадали все высокотехнологические отрасли – от производства высококачественной оптики до лазеров, автомобильной и атомной промышленности. Это хорошая новость для российской металлургии – у нас есть шанс перехватить лидерство.

Без редких металлов не будет батарей, которые работают во всех сотовых телефонах, остановится производство фотоаппаратов, телескопов и особо прочных сталей. Атомщики останутся без стержней для замедления ядерной реакции, нефтяная промышленность – без катализаторов. В общем, их роль в промышленности примерно такая же, как у соли – на кухне. Ингредиента нужно мало, но без него – никак.

До недавнего времени о значении этого компонента знали только специалисты. Теперь, после демарша Пекина, видимо, услышат все. Китайцы давно готовились применить сырьевой рычаг. У этой страны – до 40% мировых запасов редкоземельных металлов (лантан, неодим, туллий, самарий, европий, лютеций и еще 11 элементов). Но важнее, что с 1980-х гг. Пекин планомерно стянул к себе практически все мировое производство «редких земель». Американские, австралийские и японские компании охотно переносили энерго- и трудоемкие фабрики на чужую территорию. США на радостях даже прекратили разработку своего крупнейшего редкоземельного месторождения Маунтин-Пасс, когда-то снабжавшего таким сырьем половину мира.

Теперь – расплачиваются. Еще в июле 2010 г. ведущая китайская газета «Жэньминь жибао» опубликовала программную статью эксперта по стратегии Центральной партийной школы Ли Бина. Он заявил – Китай вынужден задешево продавать свои ценнейшие ресурсы. Поэтому экспорт редкоземельных металлов нужно свернуть.

Статья Ли Бина стала сигналом, а вскоре подвернулся отличный повод. Как на грех, Япония в очередной раз разругалась с Пекином из-за давнего территориального спора. За ответом дело не стало. Китайские власти немедленно объявили об уменьшении экспорта редкоземельных металлов на 72%. Они прекрасно знали – японская промышленность, которая потребляет половину китайского экспорта этой продукции, пострадает как никакая другая в мире.

Но в результате – удар пришелся по всем. Что тут началась! Цены подскочили в 2–7 раз, но дефицит не исчез. Особенно плохи дела с лантаном и неодимом, которые применяются в батареях и бытовой электронике.

Промышленникам пришлось пошевелиться. Например, в конце ноября руководители ведущих германских концернов собрались на экстренную конференцию в Берлине. Обсуждали только две темы. Как побыстрее заставить Брюссель надавить на Пекин по поводу быстрейшего решения редкоземельного вопроса. И – в каких странах нужно срочно скупать месторождения.

Той же проблемой озадачились японцы. Они быстро договорились с Вьетнамом о разработке месторождения в провинции Лайтяу. США – тоже не остались в стороне. Вашингтон заявил, что вновь наладит собственное производство «редких земель» в штате Калифорния. Оживились даже австралийцы – возобновили дебаты о необходимости запуска уникального монацитового месторождения Маунт-Вельд.

Как этот кризис коснулся России? Судите сами. У РФ – вторые в мире запасы редкоземельных металлов (более 20%). Это – разведанные, а предполагаемые – первые в мире. Но наша доля в мировом экспорте редких металлов… жалкие 0,1%. Вышло так, что месторождений у нас много, но основное перерабатывающее производство осталось в Прибалтике. В СССР за это направление отвечал эстонский завод «Силмет». Он и сейчас на коне – работает на сырье, идущем с российского Ловозерского ГОКа (Мурманская область).

Почему мы не строили собственные комбинаты? «Чтобы освоить месторождение редких металлов с нуля, порой требуется до 15 лет подготовительных работ. Это очень дорого. Вдобавок их переработка – процесс затратный. Выпуск каждой тонны «редких земель» обходится в 1,5–2 миллиона рублей. А прибыль – невелика», – объясняет сотрудник Института геологии РАН Андрей Тамишев.

Но так было раньше. После демарша китайских переработчиков ситуация резко изменилась – аналитики прочат производителям «редких земель» блестящие перспективы. Предполагается, что к 2015 году мировое потребление вырастет вдвое – с нынешних 125 до 225 тыс. тонн. Цены – пойдут в гору. Например, лантан будет дорожать на 10% в год, европий – на 20%, тербий и неодим – еще сильнее.

Так что горной промышленности самое время заняться редкоземельной темой. Мало того, что запасы дешевых в разработке открытых руд – минимум 80 млн. тонн. Этого хватит на десятилетия работы. Вдобавок в РФ давно простаивают несколько уникальных месторождений.

Одна из жемчужин – Томторское месторождение в Якутии. Там содержание редких земель в руде – 12%. В шесть раз выше обычного! К тому же в Томторе необычайно высокая концентрация ниобия. Это – стратегическое преимущество, поскольку сейчас 90% мирового производства этого металла сконцентрировано в Бразилии.

Эксперты в один голос говорят и об уникальности залежей Кольского полуострова. Там особая ситуация. На этой территории давно идет очень масштабная разработка апатитовых руд, используемых для удобрений. В отвалах производства, которые в буквальном смысле пылятся на земле, – огромное содержание редкоземельных металлов. Тот, кто наладит производство, – сможет задешево извлекать более 40 тыс. т в год. Кроме того, в рудах Кольского полуострова – аномально высокое содержание металлов иттриевой группы. Они очень редки, поэтому в 20–30 раз дороже прочих «редких земель».

В общем, перед нашей редкоземельной промышленностью открываются блестящие перспективы. Надо не упустить шанс.