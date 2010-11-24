Несколько очень важных событий на мировом рынке моментально разворошили «финансовый муравейник». Естественно, я имею в виду события вокруг Кореи.

Однако даже этот «шок» лишь на время напугал спекулянтов. Уже на следующий день они снова стали разгонять цены.

Тем не менее ситуация в Азии может оказаться куда более серьезной, чем кажется. Особенно с точки зрения влияния на мировую экономику. Как говорят наблюдатели, такого исхода, а именно физического военного конфликта, почти никто не ожидал. Естественно, что Северная Корея сейчас «затихнет», но очень любопытно, что будет делать Южная? Надо ведь учитывать, что южнокорейцы получили звонкую пощечину, а так как времена в мире все еще кризисные, то придется учитывать мнение населения.

Поэтому, рассчитывая на благополучный исход этого конфликта, надо помнить, что риски военного исхода стали гораздо выше, чем казалось до этого. На всякий случай. При этом события происходят в регионе, буквально «набитом» деньгами иностранных инвесторов. Поэтому нельзя гарантировать, что не начнется массовый исход портфельных инвесторов, что чревато почти катастрофой. В одной только Южной Корее до 90% всех инвестиционных вложений в местный финансовый рынок – это деньги нерезидентов. Масштабы этих инвестиций просто огромны, а значит, ликвидация хотя бы мизерной части позиций со стороны иностранных фондов может послужить толчком к новому хаосу. К новому, еще более масштабному кризису на финансовом рынке.

Вообще-то «народные трейдерские приметы» очень часто срабатывают. Многие спекулянты подметили, что почти каждый четный год приносит серию весьма неприятных событий, которые влияют на рынки. Сейчас у нас как раз год четный. Конечно, рассчитывать на то, что приметы обязательно сбудутся, довольно глупо, однако вокруг слишком много негативных факторов, которые могут сработать на эту «народную примету».

В пылу баталий на Корейском полуострове мы как-то подзабыли про старушку Европу, но именно там сейчас происходят события, которые могут спровоцировать мощнейший кризис ликвидности, в стиле позапрошлого года. «Ирландская история», на которую многие аналитики рекомендовали не обращать внимания, оказалась слишком уж интересной для «читателей». Настолько интересной, что канцлер Германии уже заявила о том, что бесконечные планы спасения «ненадежной» Еврозоны могут сильно ударить по позициям евро и резко повышают риски для валютного союза. Если уже «железная фрау» запаниковала, то волей-неволей поверишь в «народные приметы».