Налог на мамонтов

Госдума озаботилась проблемами... охотников на мамонтов. Депутаты готовятся принять поправки к закону «О недрах», приравнивающие залежи бивней этих древних животных к запасам полезных ископаемых. Это изменит правила игры и может лишить РФ неофициального статуса крупнейшего в мире поставщика... слоновой кости.

Мамонтовые бивни – драгоценный материал, а также редкое ископаемое. Они вдвое дороже слоновой кости – потому что гораздо прочнее и красивее. На мировом рынке такой товар идет от 300 долл. до 1,5 тыс. долл. за килограмм. Самые удачные образцы, такие как недавно найденный в Якутии 37-килограммовый бивень, – дороже квартиры и нового легкового автомобиля.

Причем спрос на этот экзотический продукт растет – за что надо благодарить ООН. Восемь лет назад организация запретила охоту на слонов, мировая популяция которых за 20 лет сократилась в четыре раза – с 1,3 млн. до 300 тысяч. Затем, четыре года назад, – резко ограничили продажу бивней. Между тем нам есть что предложить взамен, причем без ущерба для природы. За 12 тыс. лет до новой эры несметные полчища мамонтов бродили по нынешним берегам Лены и Арктическому побережью Якутии.

Так или иначе – мамонты вымерли, оставив несметные богатства. На северных побережьях можно увидеть неповторимое зрелище. На всей протяженности арктических морей образуются яры. Это обрывы берегов высотой до нескольких десятков метров. Они постепенно разрушаются под воздействием приливов и ветра. В результате – высвобождают невероятное количество костей древних животных.

Как объясняют сотрудники Института геологии РАН, российские запасы бивня практически неисчерпаемы. По оценке сотрудников якутского Музея мамонта, их добыча в республике составляет 70–80 тонн в год. Но воды Северного Ледовитого океана постоянно вымывают из вечной мерзлоты все новые и новые кости. Естественный приток, который каждый год «выходит на поверхность», намного превышает объем добычи.

А собирают кости все кому не лень. Еще до революции Российская империя была одним из крупнейших поставщиков этого товара. Затем экспорт увял на 70 лет. Но после 1990 года возник черный рынок – на Север двинули орды нелегальных старателей. В результате, по оценкам отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД, ежегодно из нашей страны незаконно вывозится до 50 тонн бивней. Для сравнения: основные поставщики обычной слоновой кости – ЮАР, Ботсвана и Намибия – продают соответственно по 30, 20 и 10 тонн этого товара в год.

Кто только не возит мамонтовые кости за рубеж. Порой воля изменяет даже ученым. Несколько лет назад эпидемия хищений костей захлестнула Палеонтологический институт РАН. Ревизия обнаружила внушительные пропажи – в том числе исчезла коллекция мамонтовых костей, собранная известным писателем-фантастом Иваном Ефремовым. Специалисты оценивают ее в 3 млн. долларов.

Основные покупатели наших древних клыков – Китай и Гонконг. Торговля с ними приносит «охотникам на мамонтов» примерно полмиллиарда рублей в год. Доход – отменный, поэтому милиция и таможня давно сбились с ног, отлавливая черных старателей. А аэропортах и на границе что ни месяц – отлавливают крупные партии костей. Последний значительный улов – ящик с 410 кг бивней, который 24 сентября милиция сняла с рейса Багадай – Якутск. А также 74 кг костей, отловленных на международном рейсе Хабаровск – Ниигата (Япония).

Что интересно, сама по себе нелегальная добыча бивней – занятие безопасное. За нее не положено не то что сроков – даже штрафа. Так вышло благодаря дыре в законе «О недрах». По нему ископаемые кости не считаются ценным природным ресурсом. А только лишь – «палеонтологическими останками». За их разграбление статьи не положено. Вот это упущение и хотят наверстать депутаты. «С учетом внушительных масштабов коммерческого сбора бивней мамонта их следует отнести к полезным ископаемым», – уверена автор закона, член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Юлия Песковская.

Если предложение пройдет, последствия будут неоднозначными. Коль скоро кости приравняют к углю и нефти, с них придется платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). «Ученые пострадают серьезно. Прецеденты уже были», – рассказывает сотрудник якутского Музея мамонта Олег Афанасьев. Случилось вот что. В 2004 г. по распоряжению правительства Якутии группа палеонтологов отправилась в Аллаиховский улус для поиска останков мамонтов. Целого скелета не нашли, зато собрали 60 кг костей, которые затем продали за 45,6 тыс. рублей. Два года спустя якутская налоговая инспекция внезапно заинтересовалась сделкой и потребовала доплатить в бюджет 25,7 тыс. руб. налога на добычу ископаемых.

Иными словами, если введут «НДПИ на мамонтов», государство потребует себе больше половины «мамонтовой» выручки. Тогда палеонтологи схватятся за головы. Зато черные старатели не пострадают. Вряд ли закон сильно ударит по ним, поскольку они все равно не платят никаких налогов.