Перспективный путь

Введена в эксплуатацию объездная дорога вокруг Сызрани протяженностью 32 километра. Реализация этого проекта началась еще в 1999 году, но из-за отсутствия необходимых средств строительство затянулось на долгих девять лет. Все это время город буквально задыхался от выхлопов большегрузных автомобилей.

«Обкатать» новый объездной путь вокруг третьего по величине города региона его глава Владимир Артяков приехал лично. Проехав по трассе за рулем «Приоры», он констатировал, что строители со своей задачей справились достойно. Как заявили представители областного Минтранса, верхний слой асфальта гарантированно прослужит 5 лет. А сама дорога – не менее двад­цати.

Обводная дорога включает восемь мостов и две двухуровневые развязки. Она позволит решить две важнейшие задачи: соединить федеральные магистрали М5 и «Сызрань – Саратов – Волгоград» и пустить в обход города большегрузные машины. Каждый день через Сызрань их проходило свыше 3 тысяч.

– Строительство трассы имеет очень важное значение как для экономики региона, так и для жителей Сызрани, – говорит губернатор Артяков. – Тысячи большегрузов, ежедневно проходивших раньше через город, не только портили здешние дороги, но и существенно влияли на экологию. Теперь ситуация изменилась. Кроме того, развивая логистику, мы фактически увеличиваем инвестиционный потенциал района и города.

Еще одним важным для Сызрани событием стало открытие новой поликлиники, которая будет обслуживать около 6 тыс. детей. Врачи обещают, что, несмотря на большое количество пациентов, часами ждать приема ни одному из них не придется. В поликлинике работает система «электронная очередь», благодаря которой любой может записаться на прием к врачу через Интернет.