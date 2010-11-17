Краеугольный камень в фундамент высоких технологий

- Площадь технопарка – 25,5 гектара, – говорит директор областного агентства технического надзора Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Андрей Дешевых. – Подготовительные работы были начаты 1 ноября. На первом этапе будут подведены инженерные коммуникации для снабжения площадки теплом, водой, электричеством. Также в первый этап включены работы по строительству офисного центра, комплекса лабораторий и здания для обеспечения инженерной инфраструктуры.

По словам руководителя управления по связям и коммуникациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области Сергея Чукина, основной инженерный объект – это дата-центр с планируемой мощностью 10 террафлоп. Он позволит производить вычисления на самом высоком уровне. В соответствии с проектом от дата-центра будет проложено оптоволокно в Самару, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Октябрьск.

Сегодня Самарская область является одним из безусловных лидеров в Приволжском федеральном округе в сфере инноваций. В немалой степени этот прорывной успех обеспечен тем фактом, что даже на пике экономического кризиса региональное правительство не забывало о важности данного сегмента, изыскивая необходимые средства не только для поддержания, но и для развития высоких технологий.

И сейчас, когда ситуация в достаточной степени нормализовалась, власти губернии продолжают последовательную реализацию мероприятий, направленных на модернизацию экономики региона, а равно – на создание условий для привлечения новых инвесторов.

Еще в прошлом году губернатор Владимир Артяков, выступая с итоговым докладом перед областным правительством огромное внимание уделил перспективным проектам. Среди них особо выделялся комплексный инвестиционный план модернизации Тольятти. Главной составляющей его как раз и есть строительство IT-парка «Жигулевская долина».

Работа «Жигулевской долины» будет строиться по трем основным направлениям. Во-первых, автомобилестроение. Во-вторых, аэрокосмическая отрасль, а третьей стала нефтехимическая отрасль.

Планируется, что IT-парк может обслуживать не только уже имеющиеся в области автогиганты – АвтоВАЗ и Renault. Свою заинтересованность в услугах современного промышленного дизайна и проектирования, которые будет предоставлять парк, уже выразили и другие автопроизводители.

Губернатор Артяков считает, что этот проект в сфере информационных технологий имеет всероссийское значение. Его реализация даст возможность в течение нескольких лет превратить Тольятти в один из национальных центров развития инновационной экономики.

Позиция губернатора нашла поддержку на самом верху. В мае этого года на заседании правительства РФ, где решался вопрос о помощи моногородам, «Жигулевская долина» была названа председателем правительства Российской Федерации Владимиром Путиным в числе «внятных и реализуемых программ», которые получат федеральное финансирование в первую очередь. В итоге так и вышло – проект создания IT-парка оказался включенным в Стратегию социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года.

Во время недавнего визита в Самарскую область первого вице-премьера Игоря Шувалова губернатор Владимир Артяков заявил, что работы по созданию технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» будут ускорены.

– Некоторые пункты комплексного инвестиционного плана Тольятти ввиду своей масштабности получили чисто технологическую задержку. Поэтому принято решение сократить по срокам многие процессы, связанные с организацией крупных производств на территории города. Я имею в виду IT-парк и особую экономическую зону. В 2011 году мы начнем ускоренную работу по созданию этих новых производств, – заявил глава региона.