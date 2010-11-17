Достимулировались

Как и ожидалось, критическая масса негативных новостей, которые очень долго копились, в итоге привела к масштабной распродаже на глобальных рынках. За считанные дни биржевые индексы растеряли весь накопленный запас за прошлый месяц, а цены на нефть и металлы продемонстрировали самое большое снижение с мая текущего года.

Я не устаю повторять, что глобальный финансовый рынок в настоящее время представляет собой «гнилое яблоко», которое только внешне выглядит румяным и красивым. Однако «гнильца» раз за разом проявляется все сильнее. Достаточно было крупным спекулянтам начать процесс фиксации прибыли, тут же рынки зашатались.

Что любопытно. Ликвидировать свои рыночные позиции стали крупные американские банки. В принципе это нормальный процесс, однако есть нюансы. Дело в том, что в США с нового года будут повышены налоги на бонусы для финансистов, поэтому, чтобы «сэкономить», банкиры устроили распродажу именно сейчас. Надо рассчитать свою прибыль именно в этом месяце, чтобы получить премиальные уже в декабре, пока еще действуют старые правила налогообложения.

Благодаря такой «налоговой грамотности» американских банкиров на рынке и воцарился этот небольшой хаос. Если рассуждать о более серьезных новостях, которые формируют общую картину в мировой экономике, то необходимо отметить очень важный момент. В Азиатском регионе местные власти наконец-то осознали, что рост инфляции – это не локальное явление, а устойчивая тенденция. Поэтому «смягчать» экономику дальше – слишком рискованное занятие.

Естественно, что инфляционная волна стала накрывать и Китай. Судя по всему, рост цен в Поднебесной начинает серьезно беспокоить правительство страны. Буквально на днях премьер-министр КНР товарищ Вен Жиабао заявил о готовности начать беспощадную войну с инфляцией. Такое заявление этот товарищ сделал после посещения супермаркета в одной из южных провинций КНР.

Как сказал сам товарищ Вен, он решил лично убедиться в том, что цены на основные потребительские товары растут так сильно, как о них говорят правительственные экономисты. Китайский чиновник был так «изумлен», что в присутствии многочисленных зрителей (журналисты и обычные граждане) и заявил о начале «битвы с ценами». Эти комментарии премьер-министра и кадры из этого китайского супермаркета демонстрировало китайское телевидение в прямом эфире.

По иронии судьбы в тот же день Бюро по статистике Китая опубликовало данные опроса среди граждан. Выяснилось, что индекс уверенности китайских потребителей рухнул, причем впервые почти за два года. Естественно, столь существенное падение уверенности связано с ростом инфляционных ожиданий среди потребителей и в первую очередь – с ростом цен на продовольственные товары.

Судя по всему, «наступление на инфляцию» китайцы собираются вести на всех фронтах и с применением всех подручных средств. Причем «воевать» будут и со своими биржевыми спекулянтами. Правительство КНР поручает органам правосудия разобраться со спекулянтами, так как их деяния носят уголовный характер.

Ну что здесь можно добавить…