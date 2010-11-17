Все начинается с дороги

22 ноября в Москве открывается четырехдневная выставка-форум «Дорога» – важнейшее деловое событие дорожно-строительной отрасли страны, призванная продемонстрировать все достижения отрасли в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 гг.)». Об участниках выставки и ее деловой программе с нашим корреспондентом побеседовал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Николай Викторович БЫСТРОВ.

- В чем состоит главное отличие выставки «Дорога» от аналогичных мероприятий текущего года?

– Выставка проводится при поддержке Минтранса России и Федерального дорожного агентства и является крупнейшей выставкой, посвященной автомобильным дорогам за последнее десятилетие. В рамках выставки выделены специальные разделы, по которым сгруппированы экспоненты. Первое направление – «Инновации в дорожном хозяйстве», второе – «Безопасность дорожного движения» – направление, которое напрямую волнует всех, кто пользуется нашими дорогами и вообще живет в нашей стране. Третье – это «Применение ГЛОНАСС в дорожном хозяйстве». Имеется в виду внедрение автоматизированных систем управления в дорожном хозяйстве, связанных с различными компьютерными технологиями.

Еще один крайне важный раздел выставки – это современные машины и механизмы, работающие на дороге, а также и лизинговые схемы, которые позволяют ускорить процесс обновления парка машин и механизмов для наших подрядных организаций.

Помимо этого во второй день выставки – 23 ноября – будет проходить специальная конференция по интеллектуальным транспортным системам. Сегодня в стране этому вопросу уделяется очень большое внимание, потому что ИТС позволяют не только увеличить пропускные возможности наших дорог при их сегодняшних геометрических параметрах, но и существенно облегчить жизнь водителю на дороге за счет большого количества предоставляемой ему информации, а также за счет элементов управления движением на дороге. Все это позволит значительно повысить уровень комфортности для пользователей автомобильных дорог. Все эти аспекты очевидно демонстрируют важность подобных систем, и именно поэтому им будет посвящена специальная конференция в рамках выставки.

– Что еще нам готовит деловая программа форума?

– Организованы специализированные семинары Росавтодора для наших органов управления. Например, семинар по новым способам укрепления грунтов различными вяжущими. Это одна из наиболее востребованных технологий, которая позволит ускорить темпы строительства дорог и получить высокое качество этого строительства. А этот фактор особенно важен для тех регионов нашей страны, где есть проблемы с наличием каменных материалов. Не секрет, что таких регионов у нас большинство.

Помимо этого в деловой программе выставки – шесть круглых столов по всем темам, которые будут представлены в экспозиции. Это позволит всем участникам обсудить важнейшие вопросы развития отрасли. Вообще все дни выставки будут насыщены очень серьезной профессиональной программой, которая даст пищу для размышлений и возможность получить новый, очень широкий пласт информации для любого, даже самого взыскательного сотрудника дорожной отрасли. Хочу особо отметить, что такая деловая программа впервые за последнее десятилетие развернута параллельно с выставочной экспозицией.

– Будет ли обсуждаться в ходе выставки составляющая дорожно-строительной отрасли в экономике России?

– Очевидно, что дорожная отрасль призвана обеспечить максимально быстрое перемещение пассажиров и грузов по стране. К сожалению, социально-экономические показатели состояния экономики не всегда напрямую связывают с состоянием ее дорог. А между тем поступающие к нам материалы, например из европейских стран, свидетельствуют о том, что скорость передвижения грузов в нашей стране существенно ниже, чем в странах Западной Европы. Повторяю – суточное передвижение грузов по нашей стране принципиально ниже, чем в Западной Европе. Это означает, что производительность труда в перевозках очень низка, а это, в свою очередь, значит, что любой товар, в стоимость которого заложена стоимость перевозки, априори становится менее конкурентоспособным по отношению к товарам, произведенным, например в странах Западной Европы. И это очень тревожный момент, который сигнализирует нам о том, что развитие автомобильных дорог, развитие транспортной системы в целом – это та область, которой необходимо уделять гораздо больше внимания, чем все мы это делали до последнего времени. Обратная ситуация станет предпосылкой к снижению конкурентоспособности нашей экономики по отношению к экономикам других индустриально развитых стран.