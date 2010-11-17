Бизнес выведет на чистую воду

Механизм частно-государственного партнерства действует в нашей стране уже пять лет. Однако за это время россияне стали свидетелями единичных эффективных примеров ЧГП, несмотря на то что такая схема, с одной стороны, представляет собой для государства хорошую альтернативу приватизации жизненно важных объектов госсобственности, а с другой – дает бизнесу новые площадки для инвестирования.

Традиционно, и мировой опыт это подтверждает, ЧГП успешны в строительстве автодорог и ЖКХ. А в сфере водоснабжения и очистки сточных вод частно-государственное партнерство хорошо себя зарекомендовало еще с 1990-х годов.

О плюсах для российских регионов, которые несет сотрудничество бизнеса и власти в рамках ЧГП, на этой неделе говорил губернатор Саратовской области Павел Ипатов. Посетив Оренбург перед заседанием Совета при полпреде Приволжского федерального округа, которое будет посвящено реформе ЖКХ в субъектах ПФО, Ипатов был приятно удивлен состоянием оренбургского водоканала. Системой городского водоснабжения уже семь лет управляет (на арендных отношениях) частный оператор – ГК «Росводоканал». «То, что я увидел на оренбургском предприятии, меня порадовало», – заявил Павел Ипатов. А увидел саратовский губернатор водоканал XXI века – модернизированные производственные объекты, диспетчерскую с самым современным IT-оборудованием и call-центр – редкость даже для столичных компаний. Все это стало реальностью благодаря инвестициям «Росводоканала»: в пресс-службе оператора подтвердили, что до 2011 года компания намерена вложить в оренбургский водоканал более 1 млрд. рублей. Только на реконструкцию очистных сооружений компания уже потратила свыше 230 млн. рублей. В результате в Оренбурге каждый год обновляется до 30 км сетей, и местные жители уже забыли об аварийных отключениях воды.

Ипатов сравнил оренбургский водоканал с системой водоснабжения Саратова, которая находится, по его собственному признанию, в запущенном состоянии, а объем потерь воды превышает 30%. Глава Саратовской области намерен перенять опыт Оренбурга – предполагается, что частному оператору по силам вывести на новый уровень и саратовский водоканал, находящийся сейчас в ведении муниципалитета.

Эффективность модели ЧГП в водоснабжении отмечает не только власть. Александр Шенкман, президент «Росводоканала», после встречи с Ипатовым пообещал продолжить развивать государственно-частное партнерство. «Сегодня 85% российских водоканалов являются муниципальными предприятиями, что противоречит тенденциям развития мировой экономики. В российской водной отрасли необходимо менять финансирование, кадры и качество работы – только так можно обеспечить надежное водоснабжение регионов и достойный уровень жизни людей», – заявил он.