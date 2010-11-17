Молибденовая линия

Россия разом превратилась в одного из крупнейших в мире производителей медицинского молибдена. Уникальное производство заработало в димитровградском НИИ атомных реакторов (Ульяновская область).

Во всем мире медики используют молибден-99 для диагностики. Это самый ходовой товар для ядерной медицины. Спрос на него растет на 15–20% в год, а продажи – превышают 25 млрд. долларов. До недавнего времени основным поставщиком была Канада, обеспечивавшая 40% мирового производства. Но в мае прошлого года на производстве произошла крупная авария. Возник бешеный дефицит, цены на молибден-99 подскочили в несколько раз.

Российское НИИ решило заполнить пустующую нишу. В прошлом году из госбюджета на эти цели выделили 1,4 млрд. рублей. Первая очередь производства уже в строю, вторую запустят в июле 2011 года. Ее пуск позволит занять 20% мирового рынка. Как подчеркивают в НИИАР, уже распродан весь объем выпуска молибдена-99 на ближайшие три года.