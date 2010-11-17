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Золотые жернова

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Золотые жернова

Цены на зерно и крупу все не угомонятся. Что ни неделя – Росстат подсчитывает, на сколько подорожали хлеб, гречка и другие крупы. Глядя на ценовые скачки, правительство задумывается – не ограничить ли стоимость злаков указом сверху. Тем временем эксперты недоумевают – проблема совсем не там, где ищут. Потому что неурожай – не причина, а повод для повышения цен.

Круговая порука

Давно замечено – как только начинают дорожать хлеб или крупа, в пищевой индустрии немедленно возникают распри. И разворачивается всеобщий перевод стрелок друг на друга. Хлеборобы кивают на перекупщиков, те – на перевозчиков, они – на мукомолов, последние – на пекарни. Хлебозаводам деваться некуда, поэтому их оправдания сводятся к фразе «на зерно опять взвинтили цены». Таким образом, круг замыкается.

Надо сказать, участники зерновой цепочки не слишком дружат между собой. Например, Союз мукомолов регулярно жалуется правительству на Агротранс – государственную монополию по перевозке зерна. По мнению Союза, она необоснованно повышает тарифы. Транспортники парируют, обвиняя во всем аппетиты нефтяных компаний. А также Минсельхоз, который что ни год зажимает средства, выделенные правительством на топливные компенсации аграриям.

Но и мельницам, в свою очередь, приходится несладко. Хлебокомбинаты недовольны качеством муки. Руководство крупных предприятий шлет телеги в Минсельхоз и Кабинет министров. Причина негодования такова. Оказывается, 30% из 95% имеющихся в стране крупо- и мукомолен построены до 1917 года. Еще 15% – до Великой Отечественной войны. Техника – соответствующая. Самому новому имеющемуся на мельницах оборудованию исполнилось… 40 лет. Отрасль сильно отстала от мирового уровня, при этом даже не задумываются о модернизации. Зачем, если мощности и так загружены только наполовину. Вот цифры: до 1990 г. в России производили 3 млн. т крупы в год, сейчас – 1,25 млн. тонн. Причина – спрос на крупы, особенно гречневую, по сравнению с советскими временами упал в два раза. Так что часть предприятий простаивает.

А уж как достается хлеборобам… Причем от всех – и хлебопеков, и зернопереработчиков, и даже перекупщиков. Претензий хватает, хотя часто – необоснованных. В пример нередко приводят египетский скандал. В прошлом году эта страна – крупнейший импортер российского зерна – арестовала три сухогруза со 137 тыс. т нашей пшеницы. Египтяне заявили: она не годится в пищу, поскольку там слишком много семян сорняков. Груз продержали в порту три месяца, а затем… сняли все претензии и признали годным в пищу. По мнению экспертов, торговый партнер просто хотел сбить цену, но ничего не добился…

Тем не менее проблем в зерновой цепочке хватает, при этом все валят вину на соседа. Хотя на деле она – совместная. В первую очередь это касается роста цен. Подсчитано: вклад каждого отдельного звена в подорожание конечного продукта на прилавках примерно одинаковый.

Например, осенью 2010 г. средняя стоимость доставки килограмма зерна до мельницы составила 1,2 рубля. Помол добавляет к цене еще 1–1,5 руб., пекарня накручивает на килограмме хлеба 3–5 руб., магазин – столько же. Вроде каждый – немного. Тем не менее в конечном счете, при отпускной цене менее шести рублей, килограмм пшеницы высшего сорта каким-то образом превращается в два полукилограммовых батона, каждый стоимостью 16–20 рублей. Так что, хотя со стороны все выглядит прилично, тем не менее общими стараниями участников процесса накрутка выходит изрядная.

Ценовые парадоксы

Еще интереснее такой факт. Ценовые скачки на зерновые обычно… никак не связаны с тем, урожайный выдался год или нет. Судите сами: в 2003 г. по всем признакам должна была разразиться гречневая катастрофа – не чета нынешней. Никто не ест гречку прямо с полей – сначала ее надо обмолотить, превратив в крупу. Так вот, в 2003 г. в РФ произвели только 288 тыс. т гречневой крупы. Для сравнения: в прошлом году, который также считается неудачным, выпуск крупы составил 327 тыс. тонн. А в нынешнем, якобы совершенно катастрофическом году крупы будет не менее 280 тыс. тонн.

Как вели себя цены? Самым загадочным образом. В 2003 г., несмотря на сильное падение производства, цена килограмма гречки в магазинах не дрогнула. Тогда за него просили примерно 15 рублей. В 2009 г. гречка даже дешевела. И только сейчас, на волне искусственного ажиотажа, стоимость подскочила до 60 руб. за килограмм.

Похоже, гречневым королям этим летом просто подвернулся удачный шанс… Еще лучше устроились производители кукурузы. С 2000 по 2009 г. они планомерно нарастили производство кукурузной крупы с 5 до 29 тыс. тонн. Одновременно подняли цену в три раза. По той же загадочной логике дорожали горох и манка. Выпуск гороха с 2000 г. вырос с 50 до 75 тыс. т, манной крупы – с 77 до 84 тыс. тонн. Вроде повышать цены не с чего, на деле они взлетели в 5–7 раз.

Есть и противоположный пример. Слышал ли кто-нибудь про бешеное подорожание толокна? Это – качественная и очень полезная толченая мука из зерен овса или ячменя. Среди диабетиков и любителей здорового образа жизни на нее – высокий спрос. Последние годы он увеличивается на 20% в год. Тем временем по технологическим причинам выпуск толокна в РФ за последние девять лет упал почти в два раза611 до 348 тонн). Где неизбежная ценовая катастрофа? Ее как не было, так и нет – на деле толокно подорожало очень незначительно.

Так что винить в нынешнем взлете продовольственных цен только неурожай не приходится. Ситуация гораздо сложнее, чем кажется. Чтобы нащупать методы лечения проблемы, нужно внимательно присмотреться ко всем странностям и аномалиям зернового рынка.

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