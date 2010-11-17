Революционеры из Минфина

На банковском фронте – радикальные перемены. 11 ноября Минфин представил долгожданный закон «О потребительском кредите». В нем – все, о чем мечтала многомиллионная армия должников. С 1 января следующего года попасть в долговую яму будет сложнее. А кредитная кабала, в которую угодила немалая часть населения, станет легче.

Долги населения

Работа над законом шла восемь лет. Все годы бушевали словесные баталии, а дело не двигалось. Хотя за это время индустрия потребительского кредитования вымахала из неприметной букашки, которую никто не воспринимал всерьез, в громадного слона.

Сейчас каждая пятая покупка мебели, бытовой техники и прочих недешевых удовольствий делается в долг. Еще в 2005 г. население распробовало вкус доступных денег, и начался бум розничных займов. Рост шел взрывообразный. В 2007 г. граждане одолжили у банков 2 трлн. руб., в 2008 г. – уже 4,5 триллиона. Кризис урезал аппетиты, но не критично – в прошлом году финансисты раздали населению 3,8 трлн. рублей.

В общем, банки чувствуют себя великолепно. В нынешнем году их общая прибыль превысит 1 трлн. рублей. Только вот многим клиентам – не позавидуешь. Пока нет нормальных законов о кредитной рознице – ничто не ограничивает разгул фантазии финансистов. Они пустились во все тяжкие. В ход пошел огромный арсенал хитростей, уловок и трюков, наработанных за всю историю банковского дела.

Как именно облапошивают заемщиков, СМИ рассказывали много и во всех подробностях. Чтобы понять, насколько далеко зашла болезнь, достаточно привести в пример последнюю кредитную инновацию. Летом 2010 г. финансовые власти обратили внимание – бешено подскочила популярность ломбардов. Бизнес идейных наследников старушки-процентщицы расцвел до такой степени, что стал угрожать благополучию нормального банковского сектора.

По данным Федеральной антимонопольной службы, граждане заложили в ломбарды разнообразных ценностей на 300 млрд. рублей. Это обеспокоило Банк России. Недавно он сделал тревожное заявление – объемы средств, выданных населению ломбардами, сравнимы с объемами банковского кредитования.

Банки отреагировали по-своему. Зачем оставаться в стороне от такого прибыльного дела? Средняя ставка «процентщиков» – 15–20% в месяц, что превышает 200% годовых. При этом поток клиентов в ломбардах – все плотнее. Финансисты решили примкнуть к процессу. Сначала мелкие региональные банки, затем крупные федеральные наперебой принялись предлагать «займы до зарплаты».

Схема – бесчеловечная. В долг дают относительно небольшие суммы – 5–10 тыс. рублей. Получить деньги очень просто – нужен только паспорт, никто не спросит о доходах и не поинтересуется кредитной историей. Но цена вопроса – 1% в… сутки. Это 365% годовых. Вдобавок берут ежемесячную комиссию в 500–1500 рублей. Так что реальная ставка – 500% годовых и выше.

Право на возврат

Иными словами, по части отъема последних штанов вроде бы цивилизованные банкиры изрядно превзошли символ дикого финансового рынка – ростовщиков. И так – во всем. На какой банковский продукт ни бросишь взгляд – при пристальном изучении заложенных в договор подводных камней берет оторопь. У отрасли давно сорвало все ограничители. Вот почему нужен закон-стопор.

Что предлагает Министерство финансов? Самое приятное – у потребителей финансовых услуг появятся нормальные права. Если покупателю не понравился товар – можно сдать его в магазин. В течение двух недель. В то время как в банках такое, как правило, невозможно. Они запрещают досрочное расторжение договора. Значит, если подписался на кабальный кредит на три-пять лет, – будь добр расплачиваться весь срок.

В Минфине решили – почему не распространить принцип возврата товара на банковский сектор? Поэтому, что бы ни значилось в договоре, право на его досрочное расторжение станет безусловным. Должник в любой момент сможет вернуть кредит – без уплаты штрафов или пеней. К тому же, по новому закону, клиент банка получит право в течение 14 дней отказаться от выданного кредита. Без лишней волокиты и утомительных объяснений. Единственное «но» – придется заплатить проценты, набежавшие за этот срок.

Следующий пункт – запрет на повышение ставок по кредитам задним числом. Эта мера обсуждалась давно, но дальше слов дело не шло. Суть такова: если в договоре прописан фиксированный процент годовых – банк не сможет повысить его ни под каким предлогом. Другое дело – кредиты с плавающими процентами. Их менять можно, но и тут появились ограничения. Банк не имеет права «подкручивать» проценты, сколько заблагорассудится. Потому что – обязан за месяц предупредить клиента обо всех грядущих переменах.

Наконец, в «Законе о потребкредитах» – ворох приятных новшеств. Например, банкиров заставят говорить с клиентами на понятном языке. Прежде чем человек подпишет договор, они обязаны детально разжевать ему всю информацию о реальной стоимости кредита, точном графике платежей, истинном размере штрафов за просрочку. Всего – 17 пунктов.

Вдобавок из договоров вычистят не понятный большинству населения финансово-юридический жаргон. В законе о потребкредите сказано – банки «обязаны подавать информацию о кредите так, чтобы она была доступна лицам, не обладающим специальными знаниями в данной области».

И – по мелочам. Банки обяжут бесплатно каждый месяц сообщать заемщикам состояние счета и остаток задолженности. Нельзя будет включать в договор дополнительные платные услуги. Например, такие как страховка имущества, жизни и пр. заемщика, которая заметно увеличивает стоимость кредита. Также закон покончит с распространенной практикой – когда банки бомбардируют население пластиковыми картами, без спроса рассылая их по почте сотням тысяч человек.

Что в итоге? По сути, финансовые власти выполнили все многочисленные обещания, которые раздавали последние несколько лет. Запрет на повышение ставок, право на досрочное расторжение, вменяемый язык договоров – об этих и многих других мерах твердили давно. Минфин долго запрягал, но все-таки разрубил гордиев узел.