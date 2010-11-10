Большие перспективы малого бизнеса

В Ростове-на-Дону прошел юбилейный, X международный бизнес-форум, который вобрал в себя опыт предыдущих мероприятий и презентовал совершенно новые площадки для общения бизнес-сообщества. В рамках форума прошли выставка достижений предпринимателей «Бизнес Дона», второй молодежный конвент ЮФО, VII специализированная межрегиональная выставка инноваций «Высокие технологии ХХI века», биржа субконтрактов и международная биржа контрактов, ХI Российская венчурная ярмарка.

Начинавшийся десять лет назад как региональная выставка «Малый бизнес в экономике Дона» форум вырос в ключевое событие для всего бизнес-сообщества Юга России. То, что именно Ростов стал традиционной площадкой форумов, посвященных проблемам малого и среднего бизнеса, — закономерность. Уже второе десятилетие Донской край занимает лидирующие позиции в рейтинге российских субъектов по развитию предпринимательства, в области создан благоприятный правовой климат в предпринимательской среде.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на открытии форума особо отметил, что Ростовская область сегодня входит в число наиболее устойчиво развивающихся регионов страны, но может и должна выйти в регионы-лидеры, для чего необходимо сделать ставку на развитие инноваций:

– Это не просто актуальная тема для обсуждения. Это – вкупе с еще несколькими важными «и»: инвестициями, инфраструктурой, институтами и инициативой – основа для мощного экономического прорыва… Вот почему для нас особенно важна тема форума, и то, что именно Ростов стал местом проведения масштабного события в российской индустрии прямых и венчурных инвестиций – Российской венчурной ярмарки.

Потенциал Ростовской области в сфере новых технологий наглядно демонстрировали многочисленные участники форума на выставочных стендах. С некоторыми из проектов губернатор ознакомился детально. Особое внимание главы области привлекли инновационные проекты, связанные с обеспечением пожарной безопасности и с сельхозпереработкой, а также проект «Телевизионная деревня». Последний предполагает не только создание областного телеканала с возможностью включения в работу районных телестудий. Развитие коммуникационных технологий поможет расширить возможности по оказанию государственных услуг для жителей даже самых отдаленных территорий области.

В X выставке-ярмарке продукции субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес Дона» приняли участие 150 экспонентов – субъектов малого и среднего предпринимательства области, а также организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках форума губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал два соглашения о сотрудничестве. Первое – с Российской ассоциацией венчурного инвестирования (РАВИ). Второе соглашение – с «Единой Россией» по сотрудничеству в разработке и реализации стратегии программ инновационного развития в рамках партийного проекта «Национальная инновационная система».

– Если в ходе реализации этого соглашения мы увеличим активность бизнес-структур, особенно в инновационном направлении, то это уже и есть результат. Наряду с тем, что мы – столица Юга России, мы должны быть столицей активного бизнеса. У нас для этого все есть, – заявил Василий Голубев журналистам после церемонии подписания соглашения.

Нынешней осенью XI Российская венчурная ярмарка впервые прошла не в Москве или Санкт-Петербурге. Первым российским городом, принявшим инноваторов со всей страны после двух столиц, стал Ростов-на-Дону. На экспозиции XI Российской венчурной ярмарки были представлены бизнесы 46 российских компаний, заинтересованных в привлечении венчурного капитала для развития своего бизнеса, в том числе 28 компаний Ростовской области, которые параллельно представляли экспозицию III Донской венчурной ярмарки в таких сферах, как программное обеспечение, приборостроение, машиностроение, медицина, химия и новые материалы, строительные технологии.

Деловая программа ярмарки состояла из интерактивных дискуссий и круглых столов. Участники обсудили широкий круг вопросов, поделились практическим опытом в сфере прямого инвестирования и венчурного капитала, в том числе и европейским опытом развития инноваций; обсудили особенности работы инновационных предприятий со стратегическими инвесторами, существующие возможности для инвесторов и компаний-реципиентов инвестиций.

В рамках X международного бизнес-форума на Дону и Российской венчурной ярмарки прошел второй молодежный инновационный Конвент, главным критерием эффективности которого является коммерциализация идей и разработок, а значит, инвестиций в регион.

По традиции, вечером 21 октября в Ростовском музыкальном театре прошла церемония вручения премии «Бизнес Дона – 2010» лучшим представителям предпринимательства региона. Более 270 предпринимателей области в сфере промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, торговли и услуг были представлены в рейтинговом конкурсе.

Поздравляя победителей, губернатор Василий Голубев отметил, что это не только признание заслуг компаний – это признание важности всего малого бизнеса для экономики области, для каждого жителя региона, каждой семьи.