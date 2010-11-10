Возрождение Донбасса

Администрации Ростовской и Луганской областей подписали соглашение о возрождении Донбасса.

При этом глава администрации Луганской области заявил, что не возражает, если его регион отделится от Украины и присоединится к РФ. С советских времен Ростовскую и Луганскую области объединяют прочные экономические связи. Каждый год границу между областями пересекают 3 млн. человек. С января по август 2010 г. товарооборот между областями вырос на 43% и достиг 170 млн. долларов.