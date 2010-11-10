Лечебный бюджет

Девятого ноября премьер В. Путин сделал щедрый подарок медикам. Он пообещал резко увеличить и без того немалое финансирование больниц.

В России – 703,8 тыс. врачей и 1,5 млн. фельдшеров и медсестер. Они работают в 6,5 тыс. медицинских учреждений. Не секрет – долгое время отрасль финансировалась по остаточному принципу. По сути, государство отдало содержание докторов на откуп пациентов.

Ситуация пошла на поправку, только когда заработал национальный проект «Здоровье». Начиная с 2005 г. на него выделили 590 млрд. рублей. Правда, ожидалось, что в следующем году бюджет «Здоровья» сильно урежут. Но, как заявил премьер, этому не бывать. В 2011–2013 гг. медики получат еще 446 млрд. руб. из федерального бюджета. Кроме того, больницам выделят еще 460 млрд. руб. на покупку новейшего оборудования.