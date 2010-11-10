Стальной реванш

Одна из основных жертв экономического спада – металлургическая промышленность – выкарабкивается из ямы. Объем инвестиций в отрасль достиг предкризисного уровня.

Россия – третий по величине мировой поставщик стали. Ежегодно мы продаем за рубеж 26,7 млн. т из 76 млн. т общего производства металлов. Поэтому металлургию часто называют одним из локомотивов российского экспорта. Осенью 2008 г. этот состав внезапно встал.

«До кризиса у металлургических регионов все было в шоколаде. Потом мировой спрос на сталь упал почти вдвое, цены рухнули – и просели металлурги чудовищно. К счастью, сейчас они отыграли половину спада», – объясняет ситуацию доктор географических наук, профессор МГУ Наталья Зубаревич.

Главное – отрасль нашла деньги на развитие. Как сообщил руководитель Департамента Минпромторга Виктор Семенов, в 2010 г. общие инвестиции в развитие металлургии достигнут 234 млрд. рублей. Средства пойдут на ряд ключевых проектов. Среди них – строительство крупнейшего в РФ предприятия по производству рельс мощностью 2,8 млн. т в год. А также – запуск уже четвертого по счету в стране Стана-5000.