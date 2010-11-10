Решительный бой общественному мнению

После того как на финансовом рынке отзвучали «фанфары» в честь решения американских монетаристов напечатать очередную порцию долларов, биржевые индексы в мире взлетели.

Фондовые индикаторы во многих странах почти приблизились к докризисным показателям, а кое-где и обновили исторический рекорд. В этом нет ничего удивительного, ведь рынки всегда растут, когда много денег.

С одной стороны, в этом нет ничего плохого, но парадокс в том, что в мире стало слишком много долларов, к тому же еще и дешевых. Естественно, что это провоцирует приток капитала в те активы, которые приносят неплохой доход. Спекулянты полезли покупать сырье, драгоценные металлы, что вызвало стремительный рост цен на эти активы.

Инвестиционная идея номер один на данный момент – продавай дешевый доллар и покупай дорогое сырье. Иными словами, дешевое может стать еще дешевле, а дорогое – еще дороже. Правда, при этом надо учитывать, что и жизнь потребителя тоже подорожает. Вернее, стоимость этой жизни. Еще один парадокс в том, что если до кризиса приток капитала в ту или иную страну носил характер прямых инвестиций, направленных на развитие реального сектора экономики, то теперь практически весь капитал спекулятивный. Даже в Европе.

К примеру, в период с начала 2000-х гг. вплоть до кризиса инвестировали в европейские активы, связанные с реальным сектором экономики. Теперь все иначе. Из Европы идет постоянный отток прямых инвестиций, а замещается этот капитал притоком денег со стороны спекулянтов. В таком варианте европейская валюта, впрочем, как и вся финансовая система Еврозоны, оказывается весьма уязвимой. Ведь когда спекулянты приходят что-то покупать, то цены растут, но вот когда «игра сделана», стоимость активов обычно обваливается.

Именно по этой причине после очередного запуска печатного станка в Америке доллар падал вместе с евро. Судя по всему, такая же участь (стать вотчиной для спекулянтов) ждет рано или поздно и многие другие страны, прежде всего в Азиатском регионе. Мировые правительства прекрасно понимают подобную опасность, но не в состоянии с этим бороться. Ведь американские монетаристы потому и печатают деньги, так как пытаются не допустить ситуации, при которой деньги дороже стоимости актива.

Власти в других странах тоже не хотят, чтобы цены на их активы падали. Получается замкнутый круг. Все (я имею в виду политиков или финансовых чиновников) ругают Америку за то, что там печатают слишком много долларов. Но при этом (в глубине души) хотят, чтобы этот печатный станок работал вечно. В конце недели мы узнаем итоги саммита «Большой двадцатки». Как ожидалось, на этом сборище руководители многих стран должны осудить монетарную политику Вашингтона. Думаю, что несильно ошибусь, если все закончится вполне мирным соглашением и расплывчатой декларацией.