Страной, победившей в борьбе за энергоэффективность, многие в мире называют Данию. Сегодня Датское Королевство обладает огромным опытом в вопросах энергосбережения в строительстве и имеет одну из самых эффективных энергетик в мире, удачно сочетающую в себе классические технологии и новую энергетику на возобновляемых ресурсах. Конференция «Датский энергоэффективный дом – 2010» пройдет 6 декабря 2010 года в Торгово-промышленной палате РФ.

Большой интерес к датским энергосберегающим технологиям проявил Президент России Д.А. Медведев во время своего официального визита в Данию в апреле этого года. В частности, он высказал идею постройки в России энергосберегающего здания по датским технологиям, подобного зданию Копенгагенского университета Green Light House.

Цель проводимой в Москве конференции «Датский энергоэффективный дом – 2010»– знакомство с новейшими датскими разработками в энергосбережении, в строительстве и энергетике, обмен опытом и получение российскими компаниями новых конкурентных преимуществ для достижения большей отдачи при инвестировании в недвижимость.

На конференции будут представлены лучшие датские энергосберегающие строительные технологии и материалы, достижения в архитектуре, проектировании и строительстве энергетически эффективных зданий и сооружений, в производстве и использовании признанных в Европе современных материалов и оборудования. Пройдут презентации и индивидуальные переговоры с датскими компаниями с мировыми именами по следующим вопросам:

1.

Энергетически «Активный» дом.

2.

Проект первого «Активного» дома в России.

3.

Датские типовые дома (120–250 м2).

4.

Новейшие датские энергосберегающие технологии в строительстве.

5.

Энергосберегающие материалы, строительные элементы, оборудование.

6.

Современные кровля, гибкая черепица, изоляция, полимерные материалы.

7.

Автономные энергосистемы, тепловые насосы, солнечные батареи.

8.

Европейская архитектура и дизайн, проекты домов и поселков будущего.

9.

Высокотехнологичный проект «Умный город» и многое другое.

Для участия в конференции приглашены ведущие датские архитектурные, строительные и дизайнерские компании, производители энергосберегающих материалов и оборудования, эффективно применяющие действующие разработки и ноу-хау: HJEM, INTERBURG, VELUX, ROCKWOOL, ICOPAL, PUNKTUM, LISOCHEM, DANFOSS и многие другие. Среди приглашенных докладчиков: управляющий директор DBDH Джес Кристенсен; генеральный директор ROCKWOOL по СНГ Ник Винс; генеральный директор VELUX в России Мик Расмусен и директор по развитию Олег Панитков; генеральный директор ICOPAL Кристиан Мортенсен; генеральный менеджер DANFOSS в России Михаил Шапиро; генеральный менеджер LINKA ENERGY Андерс Либак; директор по продажам в Европе и СНГ LISOCHEM Брайн Нильсен; экспорт-директор ABB Мартин Петерсен и многие другие.

С российской стороны приглашены руководители столичного и региональных строительных комплексов и министерств, главные архитекторы крупных городов, другие официальные лица отрасли.

Приглашаем руководителей и специалистов строительных комплексов и компаний, проектных институтов и архитектурных бюро, представителей бизнеса, инвесторов, застройщиков коттеджных поселков и других заинтересованных лиц. Российским компаниям по желанию также будет предоставлена возможность презентовать свои собственные наработки и достижения по теме.

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