Датский энергоэффективный дом-2010
В Москве пройдет российско-датская конференция по энергосбережению в строительстве
№ 44(234) от 11.11.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Страной, победившей в борьбе за энергоэффективность, многие в мире называют Данию. Сегодня Датское Королевство обладает огромным опытом в вопросах энергосбережения в строительстве и имеет одну из самых эффективных энергетик в мире, удачно сочетающую в себе классические технологии и новую энергетику на возобновляемых ресурсах. Конференция «Датский энергоэффективный дом – 2010» пройдет 6 декабря 2010 года в Торгово-промышленной палате РФ.
Большой интерес к датским энергосберегающим технологиям проявил Президент России Д.А. Медведев во время своего официального визита в Данию в апреле этого года. В частности, он высказал идею постройки в России энергосберегающего здания по датским технологиям, подобного зданию Копенгагенского университета Green Light House.
Цель проводимой в Москве конференции «Датский энергоэффективный дом – 2010»– знакомство с новейшими датскими разработками в энергосбережении, в строительстве и энергетике, обмен опытом и получение российскими компаниями новых конкурентных преимуществ для достижения большей отдачи при инвестировании в недвижимость.
На конференции будут представлены лучшие датские энергосберегающие строительные технологии и материалы, достижения в архитектуре, проектировании и строительстве энергетически эффективных зданий и сооружений, в производстве и использовании признанных в Европе современных материалов и оборудования. Пройдут презентации и индивидуальные переговоры с датскими компаниями с мировыми именами по следующим вопросам:
1.
Энергетически «Активный» дом.
2.
Проект первого «Активного» дома в России.
3.
Датские типовые дома (120–250 м2).
4.
Новейшие датские энергосберегающие технологии в строительстве.
5.
Энергосберегающие материалы, строительные элементы, оборудование.
6.
Современные кровля, гибкая черепица, изоляция, полимерные материалы.
7.
Автономные энергосистемы, тепловые насосы, солнечные батареи.
8.
Европейская архитектура и дизайн, проекты домов и поселков будущего.
9.
Высокотехнологичный проект «Умный город» и многое другое.
Для участия в конференции приглашены ведущие датские архитектурные, строительные и дизайнерские компании, производители энергосберегающих материалов и оборудования, эффективно применяющие действующие разработки и ноу-хау: HJEM, INTERBURG, VELUX, ROCKWOOL, ICOPAL, PUNKTUM, LISOCHEM, DANFOSS и многие другие. Среди приглашенных докладчиков: управляющий директор DBDH Джес Кристенсен; генеральный директор ROCKWOOL по СНГ Ник Винс; генеральный директор VELUX в России Мик Расмусен и директор по развитию Олег Панитков; генеральный директор ICOPAL Кристиан Мортенсен; генеральный менеджер DANFOSS в России Михаил Шапиро; генеральный менеджер LINKA ENERGY Андерс Либак; директор по продажам в Европе и СНГ LISOCHEM Брайн Нильсен; экспорт-директор ABB Мартин Петерсен и многие другие.
С российской стороны приглашены руководители столичного и региональных строительных комплексов и министерств, главные архитекторы крупных городов, другие официальные лица отрасли.
Приглашаем руководителей и специалистов строительных комплексов и компаний, проектных институтов и архитектурных бюро, представителей бизнеса, инвесторов, застройщиков коттеджных поселков и других заинтересованных лиц. Российским компаниям по желанию также будет предоставлена возможность презентовать свои собственные наработки и достижения по теме.
ЗВОНИТЕ, ЕРБА-Россия: (495) 621 44 16, 638 54 85 vik@erbarus.ru www.ERBArus.ru
Московская Торгово-промышленная палата приглашает вас принять участие в конференции «Датский энергоэффективный дом», посвященной энергетической эффективности и энергосбережению в строительстве. Конференция, организованная МТПП совместно с ERBA-Россия, пройдет 6 декабря в Москве в Торгово-промышленной палате России по адресу: ул. Ильинка, д. 6.
В первой части конференции пройдут доклады и презентации датских и российских компаний, а также официальных лиц, во второй – бизнес-встречи.
Будем рады видеть вас на конференции!
С уважением, Генеральный директор МТПП Ю.Ф. Азаров
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