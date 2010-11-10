Теория рыбного заговора

Рыбное начальство приплыло к итогам путины 2010 года. На первый взгляд дела идут хорошо. За год в РФ выловили 3,8 млн. тонн даров моря, оборот отрасли вырос на 12% и зашкалил за 100 млрд. рублей. Причем подъем индустрии идет четвертый год подряд.

Но, если присмотреться, не все так гладко. Росрыболовство давно обещало накормить население дешевой, вкусной и свежей российской рыбой. Для этого, в частности, хотели «попросить» с прилавков скандинавские форель и семгу, заменив их дальневосточным лососем. Но почему-то вышло ровно наоборот.

Природа против химии

Чем так важен лосось? Эта красная рыба – морская элита. Вроде бы ее у нас завались, но с лососем сложилась парадоксальная ситуация. Спрашивается, кто будет платить втрое больше, покупая заведомо худший товар? А с красной рыбой так поступает… полстраны.

Судите сами. Еще три года назад РФ стала крупнейшим в мире потребителем скандинавского лосося. В нынешнем году импорт норвежской рыбы вырос до 120 тыс. тонн. И это – на фоне трид­цатипроцентного увеличения цен.

Почему так – загадка. Дело в том, что нам и своего лосося хватает с лихвой. РФ вывозит в Японию, Китай и Южную Корею по 150–180 тыс. т этой рыбы в год. А стоит она… в три раза дешевле норвежской, хотя качество – не в пример выше.

Благо, Тихий океан богат горбушей. Каждую осень она подходит на нерест к дальневосточному побережью РФ. Тогда приморские рыбаки расправляют сети и привозят на берег многие сотни тысяч тонн свежайшего улова. Рыба особенно вкусна, потому что росла в природных условиях. К тому же кроме обычной горбуши Приморский край щедр на особо деликатесные виды лососевых – нерку, кету и кижуч.

Норвежская семга – товар иного сорта. Этот атлантический вид лосося давно забыл вкус свободы – с конца 1970-х гг. его разводят на продажу в неволе. В знаменитых скандинавских фьордах развернулись тысячи ферм. Там налажено промышленное производство рыбы. «Семгу доводят до товарного вида так. По строгому графику ее раскармливают смесями с добавлением множества биопрепаратов. С помощью разнообразных «присадок» можно регулировать и вес туш, и вкус, и даже цвет мяса», – объясняет эксперт НИИ рыбного хозяйства Надежда Лепинская.

Скажем, японцам нравится рыбка покраснее, европейцам – наоборот. Для крупного заказчика норвежцы сварганят любую, хоть рыжую. Эта страна давно поставила дело на поток и зарабатывает на разводной рыбе более 2 млрд. долл. в год. Бизнес очень прибыльный. Подсчитано: чтобы нарастить один килограмм веса рыбы, нужно 1,2 кг комбикорма. В то время как для кур соотношение – 1 к 2, для свиней – 1 к 3, для коров – 1 к 7.

В общем, выгоду считайте сами. По словам экспертов, реальная себестоимость семикилограммовой семги с фермы – 120–180 рублей. Надо сказать, такой же по весу лосось, но выловленный на природе, с учетом всех расходов на топливо, зарплаты и лицензии обходится приморским рыбакам в 200–250 рублей. При этом оптовая цена дальневосточной рыбы – 80–100 руб. за килограмм. И это – за потрошеные туши, включая доставку в европейскую часть страны. То ли дело – скандинавский конкурент. В ноябре 2010 г. норвежская семга поставила знаковый рекорд. В опте цена килограмма привозной рыбы перевалила за 300 рублей. На прилавках это обернулось ценами – 450 руб. за килограмм и выше.

Тайное знание

Почему скачут цены – не секрет. Дело в том, что лосось подчиняется природным циклам. По нечетным годам он бурно рвется к побережью на нерест, подход – громадный. Например, в 2009 г. нашим рыбакам достался самый большой улов горбуши за последние 100 лет (540 тыс. тонн).

Так было во всех тихоокеанских странах. В результате в прошлом году оптовая цена килограмма рыбы на мировом рынке рухнула в два раза (российский лосось шел по 30–45 руб. за килограмм). Но нынешний год – четный, рыбы мало. По прогнозам, улов составит 340–360 тыс. тонн. Вот цены и вернулись к прежней отметке.

Другой вопрос – с какой стати мы покупаем все больше импортной рыбы в Европе. Да еще – задорого. Тем временем свой лосось продаем в Азию дешево? Сейчас Япония, Китай и Южная Корея закупают российскую горбушу по 60–85 руб. за килограмм…

На этот счет у экспертов существует версия, слегка смахивающая на теорию заговора. Итак, в прошлом году Приморье завалило рыбой. А хранить ее было негде. «75% добытых на Дальнем Востоке морепродуктов проходят через порт Владивостока. Морозильных мощностей там – на 40 тысяч тонн продукции. Это при годовом улове в крае – 1,6 миллиона тонн! Для сравнения: холодильник в южнокорейском порту Пусан рассчитан на 1,2 миллиона тонн», – рассказывает глава холдинга «Дальрыбпродукт» Олег Шунков.

В результате моряки отдавали улов за бесценок, лишь бы не пропал. Этим воспользовался Китай – купил 40 тыс. т горбуши по… 5 руб. за килограмм. Пекин быстро раскусил все прелести своего положения и сделал все, чтобы в 2010 г. поток российского лосося не иссяк. «Пекин поступил хитро – выдал многим крупнейшим рыболовецким компаниям Приморья льготные кредиты на проведение путины 2010 года. С одним условием – рыба будет отправлена на территорию Китая», – объясняет директор рыботорговой компании «Рыбный двор» Владимир Гуртовой.

Схема явно сработала. Во всяком случае, по данным Росрыболовства, с начала 2010 г. в европейскую часть страны из Владивостока отправили по железной дороге только… 13 тыс. т горбуши. Тем временем в Китай уехало 52 тыс. тонн. В целом перевозки рыбы с Дальнего Востока в центр страны упали на 42%. Обвалу не помешало даже то обстоятельство, что в кои-то веки российская железнодорожная монополия сдержала данное премьеру В. Путину слово. Она возит рыбу с Дальнего Востока по льготным тарифам – в пять раз дешевле других грузов.

Морозный реванш

В итоге – рыбная отрасль запуталась в парадоксах. С одной стороны, импорт рыбы в РФ с начала года вырос на 30%. С другой стороны, резко увеличился экспорт даров моря. Через дальневосточные таможни прошло на 60% больше рыбного груза, чем год назад. И это – в не самый благоприятный сезон.

Что может сделать рыбное ведомство? Парировать китайский рыбный демарш просто – достаточно повысить пошлины, и рыба развернется от границы. Гораздо сложнее – направить громадный поток дешевого дальневосточного лосося в европейскую часть страны. «Транспортные возможности железной дороги не безграничны. За месяц она может перевезти только 20–30 тыс.тонн рыбы. Поэтому товар надо запасать. Для этого необходимо строить на Дальнем Востоке громадные холодильники», – уверен глава аналитического агентства «Акваньюс» Сергей Степанов.

В них рыба будет дожидаться своего часа перед отправкой в Уфу, Челябинск, Ростов, Ярославль, Нижний Новгород… Нынешних холодильных мощностей – явно недостаточно. Мало того, что с ними полная катастрофа на Дальнем Востоке. Вдобавок рыбных холодильников на всей европейской части страны хватает на хранение всего 300 тыс. тонн. Это в 12 раз меньше годового улова!

Так что отрасли требуется большая морозильная стройка. Лучше всего, если власти в каждом из регионов не пожалеют денег на строительство собственного холодильника. Потому что, если он будет принадлежать, например, крупному частному оптовику, тот сразу превратится в местного рыбного монополиста. И тогда население точно не увидит лосося по 100 руб. за килограмм.

Кстати, как намекают эксперты, есть альтернативный вариант. Одно из самых закрытых госведомств – Росрезерв – отвечает в том числе за хранение стратегических запасов продовольствия. По данным «АН», у него – огромный избыток морозильных мощностей. Если сдать их в аренду, можно хранить более миллиона тонн рыбы. В общем, проблему дешевого лосося можно решить гораздо быстрее и проще, чем кажется. Тогда импортная рыба с ее неподъемной ценой сама, без таможенных понуканий, вернется в родные воды.