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Волге вернут глубину

№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Волге вернут глубину

Первые лица государства всерьез взялись за защиту природы. 29 октября премьер В. Путин поручил создать 10 новых государственных заповедников, а также 10 национальных парков. Одновременно президент Дм. Медведев заявил – пора начать гигантскую стройку на Волге. Для того чтобы спасти самую крупную водную артерию Европы, необходимо углубить ее дельту.

Идея  премьера понятна – летние пожары сурово прошлись по природе. Теперь, когда чиновники сильно обожглись, за сохранностью лесов обещают следить с удесятеренной силой. Что касается волжского проекта, о котором говорил президент, тут ситуация еще интереснее.

Масштаб задачи грандиозен. Бассейн  Волги занимает треть европейской территории РФ. А ее дельта, расположенная в Астраханской области, раскинулась на 68 тыс. гектаров. «Это, по сути, территория отдельного региона или небольшой европейской страны», – отметил Дм. Медведев. Так что работа предстоит громадная.

Чем важна дельта? Она больше всего пострадала от строительства восьми гигантских плотин, ГРЭС и дамб на всем протяжении реки. «Уровень воды в дельте постоянно падает. В результате она мелеет и разрастается. За 50 лет площадь ее водного зеркала (поверхности) выросла в пять раз. При этом средняя глубина уменьшилась на два с лишним метра. А за последние 10 лет – еще на один метр», – рассказывает старший научный сотрудник НИИ «Гидропроект» Сергей Гвоздев.

Последствия плачевны. Мало того, что в Астраханской области затопило 15 тыс. кв. км сельхозземель. Вдобавок сильно пострадало судоходство. Специалисты приводят такой пример: сейчас от верховий Волги до Каспийского моря корабли добираются в 10 раз дольше, чем до строительства гидросооружений.

И это – полбеды. Единственным рукавом, пригодным для прохода крупнотоннажных судов, остался Бахтемир (в общей сложности в дельте 500 рукавов и протоков). Да и там корабли… сидят на мели. Уже в 2006 г. из-за резкого падения уровня воды в районе Нижнего Новгорода и Астрахани пришлось ограничить проход судов. Доступная осадка корабля – не более 2,8 метра. Значит, самые распространенные грузовозы типа «Волго-Дон» с осадкой до 4,5 м остались не у дел. Правда, капитаны выкручиваются, наполовину снижая нагрузку кораблей. Но в итоге везут все меньше. По подсчетам Волжского пароходства, общий годовой недогруз в границах Волжского бассейна составил 70% и достиг 600 тыс. тонн.

По сути, в РФ нарушено сквозное судоходство в транспортном коридоре «Север-Юг». Это экономический аспект, а есть и природный. Дельта Волги – в списке Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Потому что с 11 апреля 1919 г. вся ее территория – один огромный Астраханский биосферный заповедник. Там обитают сотни уникальных видов – от кудрявых пеликанов, фламинго, стерхов и цапель до реликтовых пород осетровых рыб.

Многие – на грани исчезновения. Рыбе негде метать икру – большинство былых мест нереста обмелело. Птицы травятся тремя сотнями видов ядов, которые обильно выделяют в воду цианобактерии (сине-зеленые водоросли). «Течение ослабло, вода застаивается, и эта зараза разрастается. До трети площади волжских водохранилищ покрыто зеленой жижей», – говорит директор Института экологии Волжского бассейна Геннадий Розенберг. К этому добавляется заиливание дна, а вместе с ним – рост концентрации фосфора и азота. В общем, больных мест у реки хватает.

Благо правительство готово раскошелиться на лекарство. Какова цена вопроса? Президент не назвал сумму. По предварительным оценкам  экспертов, на углубление дельты потребуется 2–3 млрд. руб. в год. И так – в течение 8–10 лет. Для бюджета – деньги посильные. Для сравнения: сейчас на содержание объектов водного хозяйства по всей стране тратят более 10 млрд. руб. в год. В основном они идут на укрепление берегов и очистку дна.

Кроме того, можно сильно ускорить и удешевить процесс углубления волжской дельты. Достаточно изменить уровень воды на дамбах ГРЭС. Так что спасение реки реально.

Эксперты обнадеживают и приводят в пример Иваньковское водохранилище. «В начале 1990-х годов оно было самым грязным на Волге. Но, когда за проблему взялись всерьез, за несколько лет концентрация вредных веществ в воде упала в 10 раз. Так что природе нужно лишь создать благоприятные условия, а дальше происходит самоочистка», – резюмирует завлабораторией Института водных проблем РАН Андрей Кочарян.

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