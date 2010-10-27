Сельский «час икс»

Пока шла Всероссийская перепись населения, эксперты Центра развития занимались не менее важной работой. Они составили экономический портрет села. По ходу дела удалось опровергнуть немало мифов о крестьянстве. Заодно обнаружился громадный просчет в аграрной политике государства.

Крупный план

Еще недавно правительство не знало о крестьянах почти ничего. Официальный портрет – авторства Росстата – был нарисован слишком крупными мазками. Так что деталей не разглядеть. А в целом картина напоминала… черный квадрат. Дело в том, что сельскохозяйственные переписи у нас не проводились… 86 лет. А это – основной кладезь знаний о селе. К счастью, сельхозперепись наконец состоялась. И вот что мы узнали.

Во-первых, в «лихие девяностые» селу в чем-то жилось… лучше, чем при поздней советской власти. Конечно, не в смысле материального благополучия. Но вымирание деревни остановилось. Вот доказательство: в 1980‑е годы сельское население РСФСР сократилось на 3,7 млн. человек. Но с 1992 по 2000-й – крестьян стало больше на 1,3 млн. человек (сейчас на селе – 38,2 млн. жителей).

Развеялся и другой миф. Мол, на земле трудятся «одни бабы да старики». На деле четверть работников – мужчины в возрасте до 30 лет. Причем у 7% – высшее образование, еще у 18% – среднее профессиональное.

Во-вторых, производство на селе действительно поднимается с колен. Правда, процесс идет с трудом. Еще бы: в 1990-е власти бросили крестьян на произвол судьбы, и спад был жесточайший. Например, поголовье коров за 16 лет сократилось вдвое – с 20,2 до 9,1 миллиона. За те же годы «исчезли» 15 млн. свиней и 30 млн. коз. К счастью, уже в 2006 г. тенденцию удалось переломить. Стада постепенно растут, а по птице – уже удалось превзойти советский уровень.

Кроме того, резко поднялась урожайность. Если в 1990 г. с одного гектара земли в среднем собирали 145 ц овощей, то в 2008 г. – 196 центнеров. В целом село стало гораздо продуктивнее. Подсчитано: в 1980-е гг. потери сельхозпродукции при уборке и хранении были настолько велики, что, по сути, уничтожали труд 5–6 млн. человек. Сейчас такого нет и в помине.

В-третьих… вот тут радоваться нечему. Ключевая проблема села – с 1917 г. власти так и не выполнили знаменитое обещание. Земля не досталась крестьянам. Вот доказательство: в России – 450 млн. га земель, из них 166 млн. га – сельхозугодья. Почти все поля и пашни (132,3 млн. га) – в руках очень крупных собственников. Малым крестьянским хозяйствам досталось лишь 16 млн. га, а на личные участки отписали 2,8 млн. гектаров. Причем 20% этой земли (1,5 млн. участков) заброшено. И захочешь стать фермером – не развернешься. Средний размер крестьянского земельного надела так мал (0,4 га), что постройки и декоративные насаждения занимают… десятую его часть.

Миссия АПК

Это – портрет крестьянства очень крупным планом. Чтобы взглянуть на село ближе – потребовалось много сил и средств. К счастью, государство вспомнило о былых промахах и на сей раз не поскупилось. За последние несколько лет в село отрядили десятки научных экспедиций. «Мы обходили деревни Саратовской, Краснодарской, Ивановской, Тверской и очень многих других областей. Подробно расспрашивали местное население о работе, доходах, жизненных приоритетах. Откровения были на каждом шагу», – рассказывает научный сотрудник Института аграрных проблем РАН И. Штейнберг.

Выводы собрали в доклад Академии наук – они легли на стол правительству. Главная идея – после того как государство забросило село, оно адаптировалось к новым условиям на свой лад. Благодаря взаимовыручке крестьяне постепенно научились выживать сами, и дела пошли на подъем. Но тут на пути встал крупный агробизнес. Как выражаются эксперты – «бессмысленный и беспощадный».

«С начала 2000-х годов агрохолдинги активно подминают под себя землю. И всюду, куда приходят, – нанимают гастарбайтеров. Это оставляет не у дел коренное население. По опросам, 57% сельчан хотели бы пойти на работу в хозяйствах. Но для них – мест нет», – рассказывает доктор экономических наук, руководитель Центра всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы села Людмила Бондаренко.

Ученые подчеркивают – ситуация закономерна. У агрохолдингов на руках – карт-бланш. Потому что государство сделало на них ставку. Именно многомиллиардные субсидии нескольким крупнейшим хозяйствам в Минсельхозе называют «масштабной поддержкой села».

По сути, Минсельхоз передает сельское хозяйство на откуп нескольким могущественным корпорациям. На эту идею был нацелен нацпроект «Развитие АПК», который затем преобразовался в госпрограмму на 2008–2012 годы. По ходу дела агрогиганты уже получили бюджетную помощь на 300 млрд. рублей.

Эксперты предупреждают – ставка рискованная. «За два года реализации нацпроекта импорт продовольствия вырос с 17,4 до 27,6 млрд. долларов. Затем за первый год выполнения госпрограммы – еще на 9 млрд. долларов. По сравнению с 2005 г. – рост более чем в два раза. Тем временем доля аграрного сектора в ВВП страны сократилась на порядок – до 1%. При том что на селе – 27% населения», – говорит академик Российской академии сельскохозяйственных наук Иван Буздалов.

Похоже, корпорации – любимчики Минсельхоза – не справляются со своей исторической миссией. А правительство напрасно сбросило крестьян с парохода современности.