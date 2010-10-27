Рынки и мясо

За минувшую неделю на финансовом рынке мало что изменилось. Рынки... живут. Правда, эта жизнь напоминает мне цитату из известного анекдота, где была забавная фраза: «…а разве это жизнь?»

В самом деле, вроде и биржевые индексы растут, а цены на сырье скоро могут достигнуть докризисных показателей. По крайней мере котировки промышленных металлов доросли до максимальных показателей с весны 2008 года. Внешне все выглядит весьма респектабельно. Такое впечатление, что мы вернулись в прошлое. Но это только впечатление. К сожалению.

Лишь одна идея (можно даже назвать ее «инвестиционной») сейчас актуальна для спекулянтов. Речь идет все о том же пресловутом печатном станке, который вот-вот снова запустит американский Федеральный Резерв. Иных каких-то причин для оптимизма просто нет. Логический процесс, когда мировая экономика восстанавливалась после провала, пришел к завершению.

Учитывая, что локомотивом недавнего роста были страны Азии, естественно, что именно сигналы, поступающие из этого региона, должны пролить свет на истинное положение дел. А сигналы неприятные. Темпы роста экономики Южной Кореи или Сингапура резко замедляются, а это, в свою очередь, должно стать тревожным «звоночком». Дело в том, что китайский фактор, когда фактически одна экономика вытащила весь мир из ямы, скупая все и вся, постепенно перестает действовать. Я уже говорил о том, что китайцам все труднее лавировать между спадом и перегревом своей экономики. На данном этапе в Китае экономика идет на спад. Именно по этой причине мы и получили столь слабые цифры по упомянутым азиатским экономикам.

Парадокс состоит в том, что от стран Азии требуют не противиться укреплению своих валют. Но так как Америка печатает доллары, то часть этих средств оседает в тех странах, где спекулянты видят перспективу поживиться.

Встреча монетарных руководителей G20, которая прошла недавно в Сеуле, вряд ли разрешила наболевшие проблемы. Американские представители заверили, что не собираются искусственно девальвировать доллар. При этом никто так и не понял, каким образом доллар должен оставаться крепким, если в Вашингтоне готовы печатать деньги до тех пор, пока не добьются поставленной цели. И как при этом не спровоцировать инфляцию, когда американский план предусматривает именно этот вариант в качестве оживления активности местного бизнеса.

Есть большие сомнения, что эта теория сработает на практике, но инфляцию они там, и правда, обеспечат. Только эта инфляционная волна захлестнет остальной мир. Между прочим, на днях одна из наших отечественных корпораций, которая связана с продовольствием, уже пообещала «агрессивный» рост цен на мясо в следующем году.