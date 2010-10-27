Пошли в рост

Сегодня Самарская область входит в первую пятерку регионов Приволжского федерального округа по таким показателям как: среднедушевые денежные доходы населения, оборот розничной торговли на душу населения, среднемесячная заработная плата в отраслях социальной сферы. Впрочем, лучший показатель стабильно высокого уровня жизни в регионе – динамичное увеличение рождаемости. За первые семь месяцев текущего года родились 21,2 тыс. детей. На полтысячи младенцев больше, чем в прошлом году.

Экономика и жизнь

Феномен беби-бума объяснить просто – человеку для создания семьи необходима уверенность в завтрашнем дне. По оценке регионального Минэкономразвития, с начала года численность зарегистрированных безработных в Самарской области сократилась на 18,9 тыс. человек. Уровень общей безработицы в регионе составляет 5,1%. Это значительно ниже, чем в целом по России (7,1%) и Приволжскому федеральному округу (7,3%).

Заместитель председателя правительства Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли Габибулла Хасаев на пресс-конференции, основываясь на показателях первого полугодия, выдал заключение: динамика ряда основных макроэкономических показателей области превышает среднероссийскую. Так, валовый региональный продукт увеличится в этом году на 6,9%, тогда как в среднем по Российской Федерации рост составит только 4%. Высокие кредитные рейтинги, присвоенные области ведущими рейтинговыми агентствами, за кризисный период не изменились, что свидетельствует о сохранении доверия инвесторов к региону.

Восстановление после кризиса Как отметил Габибулла Хасаев, «область переходит от антикризисной экономической политики к развитию, инвестициям в человеческий капитал и в повышение конкурентоспособности. За сложные 2009–2010 годы региональное правительство и федеральный центр сумели предотвратить серьезный провал губернской экономики. Вместе укрепили позиции местных предприятий и смогли запустить несколько проектов, важных для будущего области. Почти во всех секторах экономики области идет восстановление после кризиса. По нашей статистике, динамика основных макроэкономических показателей области выше, чем в среднем по России».

Зона высоких технологий

В этом году появилась дополнительная точка роста областной экономики – особая экономическая зона (ОЭЗ) под Тольятти. Так что есть серьезные основания считать, что одним моногородом в стране станет меньше, а промышленное производство в области получит новый стимул. Опасения, что ОЭЗ будет всего лишь «буферной зоной» для автограда Тольятти, министр развеял:

– Ни в коем случае не стоит рассматривать проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Самарской области как средство по решению проблемы занятости высвобождаемого персонала ОАО «АВТОВАЗ».

Предполагается, что около 70% производственных мощностей ОЭЗ будут занимать именно альтернативные высокотехнологичные производства и только 30% – производители автокомпонентов. Размещаемые в ОЭЗ автокомпонентные предприятия будут ориентированы не на одного потребителя в лице ОАО «АВТОВАЗ», а на других производителей автомобилей не только в России, но и за рубежом.

Резидентами ОЭЗ смогут стать производители высокотехнологичных автокомпонентов, включенные в цепочку поставщиков автокомпонентов для транснациональных автоконцернов.

Инвесторы встанут в очередь?

Инвестиции по уже согласованным проектам составят более 40 млрд. рублей. Конечно, это расчетные цифры, но можно быть уверенным, что корректироваться они будут только в сторону увеличения. Так, на сегодняшний день, имея заявку на участие в проекте ОЭЗ якорного инвестора компании Pirelli с объемом инвестиций 250 млн. евро, рассматривается предложение крупнейшей немецкой компании по производству шин – Continental. Поступают и другие серьезные инвестиционные предложения.

Это говорит о том, что среди инвесторов возможна конкуренция на получение статуса резидента ОЭЗ. «Очень важным фактором, определяющим надежность перспективы, является то, что по динамике инвестиций Самарская область вышла на первое место в Приволжском федеральном округе», – подчеркнул Хасаев.