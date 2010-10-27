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Антиметановая экономика

№ 42(232) от 28.10.2010 [«Аргументы Недели », Константин Гурдин ]

Антиметановая экономика

26 октября премьер В. Путин провел совещание по развитию Сибирского федерального округа. Этот регион как никакой другой богат ископаемыми, но требует самых больших инвестиций. Конечно, на совещании не могли не упомянуть сибирскую угольную промышленность. Тем более,  в тот же день Минприроды «поставило бизнес в уголь». Ведомство дало отрасли задание – за 15 лет нарастить добычу угля в 1,5 раза. Правда, для этого государству придется объявить широчайшую распродажу неосвоенных месторождений. А бизнесу – потратить десятки миллиардов рублей на реальную, а не показную безопасность горняков.

Антрацитовые горы

Руку на угольном пульсе страны держит Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭКа. По его данным, в прошлом году в РФ добыли 300 млн. т угля. Насколько это много? По запасам данного топлива мы на втором месте в мире после США, опережаем Китай, Индию и Австралию. Но по добыче – на пятом месте, причем китайцы обгоняют нас на 1 млрд. т угля в год.

Что хорошо: если планы Минприроды осуществятся, и шахтеры дадут на-гора по 450 млн. т в год, – мы станем третьими в мире. Кризиса перепроизводства можно не опасаться. Китай, где антрацит – основной вид топлива, готов поглотить любые объемы. В прошлом году мы увеличили поставки Пекину в 10 раз – до 10 млн. тонн. Восточный сосед настолько заинтересован в нашем топливе, что 25 октября объявил о готовности выделить кредит 6 млрд. долл. на разработки новых месторождений угля на Сахалине и в Республике Тыва. Уж очень он там качественный… В основном средства пойдут на разработку одного из крупнейших месторождений в мире – Элегетского.

Вдобавок долгосрочный спрос на уголь изрядно подогрело правительство. Оно приняло радикальную «Программу развития энергетики до 2020 года». Согласно ему, нужно заместить в экономике газ углем (освободившиеся излишки голубого топлива пойдут на Запад). Сейчас на антраците работают 25% ТЭЦ, должны – 40%. А это – дополнительный спрос на 120 млн. т угля в год.

Вроде бы горизонты нашей угольной промышлености расцвечены радугами на десятилетия вперед. Но тут появляются коварные вопросы. Не секрет – прошлогодняя трагедия на «Распадской» отчасти произошла… по вине правительственного плана. Четыре года назад кемеровским шахтерам спустили задание, очень похожее на нынешнее. А именно – к 2010 г. увеличить добычу в два раза. Отсюда взялись безу­мные нормы выработки для рядовых шахтеров с привязкой к зарплате и немилосердными штрафами за срыв плана. Как следствие – всеобщее наплевательское отношение к безопасности. В результате – майский взрыв, унесший 90 жизней. И митинги горняков в Междуреченске, которые едва не переросли в волнения.

Шаги к жизни

Что предприняли чиновники, дабы трагедия не повторилась? Эксперты объясняют – не нужно придумывать велосипед, давно разработано несколько шагов к безопасным шахтам. Когда их прошла угольная промышленность США, число аварий сократилось в 26 раз, жертв – в 70 раз.

На первом месте – обязательная отвязка зарплат шахтеров от нормы выработки. У нас: пашешь в забое, как вол, получишь 30 тыс. руб. в месяц. Если же хоть слегка не дотянешь до нормы – 10 тысяч. Надо сказать, тут правительство не подкачало. Летом премьер-министр В. Путин провел встречу владельцев разрезов и профсоюзов. Он настоятельно рекомендовал сделать постоянной частью не треть, а 70% зарплаты. Понятно, норму приняли на ура.

Второй шаг – предварительная дегазация угольных пластов. Кемерово стоит на метановом океане, уровень взрывоопасного газа в «Распадской» – запредельный по всем нормам. Он скапливается в скрытых карманах, откуда может неожиданно вырваться и вызвать взрыв. Поэтому людей нельзя запускать на работу в шахты, пока пласты не прощупают. Для этого в США, Австралии, ЕС – бурится множество горизонтальных скважин, через которые откачивают смертоносный метан. С этим у нас теперь тоже все в порядке. 27 мая 2010 г. Госдума приняла закон о дегазации шахт. Единственная претензия – слишком маленькие штрафы для провинившихся владельцев. Всего лишь – от 800 тыс. до 1 млн. рублей. Для сравнения: недавно в США горная инспекция оштрафовала компанию «Массэй Энерджи» на 13 млн. долларов. Это – за мелкое нарушение, несколько горняков работали без касок…

Увы, наша горная инспекция пока не всесильна. «Во времена СССР инспектор 50% рабочего времени должен был проводить под землей. Обнаружив любое нарушение, имел право немедленно остановить работы. При этом он ставил пломбу на аппаратуру. Сорвал кто-то пломбу – суд, тюрьма», – рассказывает глава «Росуглепрофа» Иван Мохначук. Но скоро все изменится. Ростехнадзор стал подразделением Министерства природных ресурсов. По данным «АН», уже до конца осени его переведут в прямое подчинение правительству. Заодно – наделят прежними правами.

Наконец, последняя антиметановая мера – самая простая, но и самая затратная. Это новые способы разработки пластов. Например, такие, как технология «длинного забоя». Она создана еще в 1983 г. и позволяет нарастить производительность труда в 10 раз. Правда, при этом на столько же сокращается число рабочих мест… Со всеми вытекающими. Так что пока о внедрении такой техники в наших шахтах не слышно.

Тем не менее эксперты подтверждают – с принятием новых правил профессия угольщика в РФ стала гораздо безо­паснее. Так что скрестим пальцы. Будем надеяться – добыча вырастет, насколько положено. А такие трагедии, как взрывы на шахтах «Ульяновская» и «Распадская», не повторятся никогда.

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