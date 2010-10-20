Казусы, однако

Неделя оказалась очень бурной на события. Начнем с того, что снова удивил Китай, который взял и повысил процентную ставку. В чем сюрприз, спросите вы? Да в том, что это произошло вопреки рыночным ожиданиям.

Ключевые чиновники в китайском ЦБ и правительстве делали заявления, согласно которым никакого повышения ставок в этом году якобы не будет. Нет, дескать, оснований, так как экономика стабилизировалась, а инфляционное давление стало ослабевать. Однако в результате произошло то, что должно было произойти. Стремительный рост стоимости сырьевых активов, приток горячего капитала (благодаря беспрерывной работе печатного станка в Вашингтоне) – все эти факторы совершенно очевидно создавали несколько иную картину происходящего.

Интрига состоит в том, что Китай был вынужден пойти на такой шаг. Дело в том, что слишком большой уровень долговой нагрузки китайских провинций, которые понабирали кредитов в местных банках, резко ограничивает возможности Пекина контролировать инфляцию и бороться с пузырями за счет ужесточения монетарной политики. При этом совершенно очевидно, что чем выше процентная ставка, тем меньше шансов на то, что провинции смогут вернуть долги. Но, по всей видимости, иного решения уже не было. Можно считать, что с момента повышения процентной ставки начинается отсчет времени до того момента, когда весь мир заговорит о полномасштабном долговом кризисе в Китае. Это будет не сегодня, но процесс этот необратим.

Помимо китайского фактора потенциальные риски снова начинают «вылезать» из Америки. Там все сильнее разгорается ипотечный скандал, связанный с так называемым юридическим казусом. Адвокатские конторы по жалобе некоторых клиентов, которые лишились жилья за неуплату, неожиданно стали выигрывать все дела в судах, так как документы о залоге были оформлены не совсем правильно. Я не стану вдаваться сейчас в суть этого дела с точки зрения юриспруденции, но можно сказать, что американские банки «попали» на большие деньги. Учитывая, что шансы заемщика на победу в случае судебных разбирательств необычайно высоки, получается, что бумаги, проданные и «упакованные» банками, могут вообще ничего не стоить.

Их продали на сотни миллиардов долларов. Теперь может получиться так, что покупатели долговых бумаг, обеспеченных ипотечными закладными, имеют полное право требовать, чтобы банки выкупили весь этот «мусор». Дело даже не в сумме, а в примере, который может стать толчком к массовым требованиям о расторжении подобных сделок со стороны других инвесторов. Например, со стороны страховых компаний, которые страховали подобные сделки и были вынуждены заплатить чудовищные страховые премии, когда наступил страховой случай. В этом варианте цена вопроса может исчисляться сотнями миллиардов долларов.

Кто бы мог подумать, чем обернется небольшой скандальчик, который произошел несколько лет назад в американском штате Огайо. Тамошний суд впервые признал неправомерным процесс лишения права выкупа закладной у одной американской семьи со стороны ипотечного банка. А в итоге это аукнулось грандиозным скандалом, который грозит разрушить всю ипотечную систему Америки.