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Заводы накрыло лавиной денег

№ 41(231) от 21.10.2010 [«Аргументы Недели », Алексей ПАВЛОВ ]

Заводы накрыло лавиной денег

18 октября премьер-министр В. Путин назвал две любопытные цифры. На встрече с советом, куда входят 26 американских и европейских компаний, он сообщил – их общие инвестиции в экономику РФ превысили 100 млрд. долларов. Это треть всех средств, вложенных иностранцами в нашу страну с 1990 года (265,8 млрд. долларов).

Жаль, премьер не упомянул другой интересный факт. В нынешнем году в РФ разразился невиданный бум зарубежных инвестиций в производство. Только с мая по июль 2010 г. начато 70 масштабных проектов на 25,6 млрд. долларов. Среди них – крупнейший в мире стекольный завод, самая большая в Европе фабрика по выпуску шампуней и предприятие, выпускающее гигантские грузовики – больше знаменитых БелАЗов. Инвестиционного бума так долго ждали в 1990-е годы… Почему началось именно сейчас?

Мировая чистота

Сравните нынешние цифры с «жалкими» 3 млрд. долл., которые зарубежные компании – все вместе – вложили в нашу экономику за весь 1995 год. Или с тем фактом, что еще в 2000 г. запуск иностранного производства за 10 млн. долл. считался «промышленной новостью года».

Сейчас деньги – иного порядка. Проекты до 20 млн. долл. считаются мелкими и часто даже не попадают в отчеты отраслевых аналитиков. У них на уме – другие цифры. Например, только с января по июль и одни лишь германские концерны принесли нам 5,8 млрд. долларов. Больше всех вложила корпорация «Сименс», приступившая к строительству завода по производству высоковольтных трансформаторов в Воронежской области. Кстати, это сильно задело его главного конкурента – французскую компанию «Альстом». Она немедленно объявила, что подыскивает в РФ площадку для возведения трансформаторного предприятия вдвое большей мощности за 100 млн. евро.

Изрядную производственную прыть проявили японцы. Крупнейший в мире производитель стекла – «Асахи Глас» (входит в группу «Митсубиси») – построил гигантский стекольный завод в деревне Спас-Заулок неподалеку от Клина. Мощность стеклоплавильной печи – 1 тыс. т в сутки, такой нет ни у одной страны. Аппарат уникален – стекло раскатывают на поверхности расплавленного олова, поэтому оно невероятно качественное.

Такими листами будут «застеклять» автомобили – весь громадный поток с лихвой поглотят растущие потребности российского автопрома. А вот другая продукция пойдет на экспорт. На заводе компании «Л’ореаль» в Калуге будут выпускать несколько десятков миллионов флаконов шампуня. Это много даже для такого огромного рынка, как наш. Поэтому французская косметика родом из России будет продаваться по всей Европе.

За последние месяцы в РФ начали расти десятки предприятий и фабрик, построенных за счет зарубежных инвестиций. Среди проектов – немало неожиданных. Например, кто бы подумал, что Тюменскую и Челябинскую области обогревают… финны. Оказывается, компания «Фортум» приобрела там восемь тепловых электростанций общей мощностью 2,7 гигаватта. И приступила к строительству еще 2,3 Гвт новых мощностей. Среди них – будущая сибирская энергетическая «жемчужина» – Няганская ГРЭС мощностью 1,26 Гигаватта.

Но, пожалуй, самый экзотичный инвестиционный проект – «корейский бетон» в городе Грозный. Компания «Ханчен» из Южной Кореи вложила 27 млн. долл. в предприятие мощностью 4 тыс. куб. м в сутки. Кроме того, корейцы строят кирпичный завод за 15 млн. долл. в селении Иласхан-Юрт.

Восточный путь

В общем, аналитики не нарадуются. «Идет инвестиционно-промышленный бум. 25,6 миллиарда долларов инвестиций за квартал – это много или нет? За год получим 100 миллиардов долларов8,3% российского ВВП. Цифра великолепная. Скажем, в Китае бешеный экономический рост в 10–11% ВВП обеспечивают 12% годовых проминвестиций», – объясняет эксперт Центра экономического и финансового развития Дмитрий Сиванов.

Почему долгожданный бум начался именно сейчас – когда не самое простое для экономики время? Есть две причины. В тактическом плане нам… помог мировой кризис. Дело в том, что в последние месяцы многомиллиардные капиталы бегут с западных рынков. Там ловить нечего, поскольку на дворе – кризис перепроизводства. К тому же биржи нестабильны, а процентные ставки, то есть прибыль, которую можно получить, дав средства в рост, низки как никогда. Вот лавина денег и устремилась в страны с переходной экономикой. Там сейчас можно заработать больше всего. Отсюда – и те миллиарды, которые вдруг нашлись на строительство предприятий.

Но есть второе объяснение – стратегическое. «Основная тенденция – усиление экспансии иностранного капитала в промышленность России. Здесь более половины начатых проектов – иностранного происхождения», – говорит профессор экономического факультета МГУ Александр Воробьев. Причем новые производства открывают «в чистом поле». А лидером по объему инвестиций среди отраслей стал не как можно было предположить – автопром, а химическая промышленность.

Выводы – глубже, чем кажется. По сути, речь идет о долгосрочном выборе магистральных путей экономики. Не секрет, во многих отраслях РФ – страна догоняющего развития. Тут нет ничего зазорного. Когда-то такими странами были Япония и Южная Корея, сейчас – Китай.

Японцы и корейцы догоняли Запад строго по плану. Правительства там создали пулы из нескольких мегакорпораций, объединившихся вокруг крупнейших банков. Поначалу им давали все мыслимые льготы, взамен требовали наращивать экспорт максимально высокими темпами.

Результат таков. За последние сто лет Япония подняла свой ВВП на душу населения с уровня 25% от американского – до 75%. Результаты Кореи чуть скромнее – подъем с 18 до 52%. Теперь сравните с Россией. В 1913 г. российский ВВП на душу населения составлял 28% от американского. В 2010 г., по данным Всемирного банка, соотношение осталось точно таким же – 28%... Кстати, те опорные корпорации японской и корейской экономик никуда не делись. Это всемирно известные концерны – «Самсунг», «Митсубиси», «Хендэ» и т.д.

Иной путь выбрал Китай. В отличие от азиатских соседей, не допускавших иностранные компании к строительству заводов, изначально он поднял промышленность руками западных концернов. И лишь затем – развернул громадную программу строительства дорог, плотин и металлургических предприятий, ввел пятилетки и достиг устойчивого роста ВВП более 10% в год. Китайский путь – тоже работает. Ну а какой вариант выбрала Россия – вроде уже понятно.

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