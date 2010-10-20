Питерские почти убили прибалтийских

После развала СССР крупные советские балтийские порты остались на территории Латвии, Литвы и Эстонии. Из-за этого Россия попала в сильную зависимость от транзита грузов через Прибалтику.

Для изменения этого унизительного положения было начато строительство нового российского порта Усть-Луга. Он расположен в Лужской губе Финского залива. В понедельник, 18 октября, для снятия нашей страны с «импортной транзитной иглы» был сделан еще один шаг. В этот день в Усть-Луге пришвартовался автомобилевоз океанского класса Grand Mercury. Судно доставило из Кореи в Россию 3051 автомобиль марки Hyundai.

Подобные гигантские суда ходят только на океанских линиях, таких как Европа – Северная Америка, Северная Америка – Дальний Восток, Европа – Дальний Восток. До этого дня они ни разу не заходили в российские порты на Балтике. Раньше автомобили, предназначенные для России, доставлялись в порты Прибалтики и Финляндии, где их выгружали, а затем по автодорогам либо судами меньшего размера везли к нам в страну.

Через год в Усть-Луге обещают достроить огромный контейнерный терминал, и тогда весь поток грузов, к примеру, из Китая пойдет прямиком в нашу страну. А прибалтийские порты останутся практически без работы. Ситуация с доставкой импорта поменяется на прямо противоположную. Всем товаропроизводителям будет удобнее доставлять свою продукцию сначала в Россию, а потом уже развозить в соседние страны.

В настоящее время в порту Усть-Луга действуют лесной, угольный, рыбный терминалы, автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, комплекс перегрузки технической серы, многопрофильный перегрузочный комплекс и многое другое. Порт является конечной точкой второй Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), строительство которой будет закончено в ближайшее время. По ней российская нефть пойдет на экспорт в страны Западной Европы, минуя Белоруссию и Польшу.