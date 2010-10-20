Как всегда бывает осенью, усилились слухи о скором крахе рубля. На сей раз для этого есть некоторые основания, поскольку весь мир… сбился с курса. Правительства многих стран начали «гонку девальваций». Швейцария, Япония, Южная Корея, Тайвань, Бразилия, Индия, Бангладеш и многие другие наперегонки стараются понизить курс своих денег по отношению к евро и доллару. В свою очередь, Евросоюз и Вашингтон всей своей мощью давят на финансовый рычаг с другой стороны. Правда, при этом они еще дерутся между собой. Этот процесс уже окрестили «третьей мировой валютной войной». Россия одна из немногих пока соблюдает нейтралитет. Надолго ли?

Побеждает слабейший

В войне валют нет «антант» и «тройственных союзов», тут каждый сам за себя. Экономисты объясняют: в кризис девальвация и инфляция – лучшие друзья любого правительства. «Если страна заинтересована в быстром экономическом росте, если у нее проблема безработицы или недогруженных производственных мощностей, как у всех сейчас, надо резко ослаблять валюту. Это всегда стимулирует экспорт и создает серьезные преимущества в международной торговле», – объясняет директор Центра экономических исследований Алексей Михайлов.

Это правило знает любой министр финансов и в случае чего применяет в качестве последнего, самого мощного оружия. Нам ли не знать: так поступили в РФ в 1998 г. – и получили бурный рост производства на 7–9% в год. Похожим образом много лет подряд действует Пекин – он сознательно удерживает фиксированный – сильно заниженный – курс юаня по отношению к доллару. Кстати, Китай берет пример с Японии, с 1960-х гг. исповедовавшей принцип «в валютных войнах побеждает слабейший».

Отцы приватизации и сами понимают, что породили нечто чудовищное.

Правда, такое сильнодействующее средство срабатывает, только когда превентивный удар по своим деньгам наносит одна отдельно взятая страна. Что будет, если выстрелят все вместе, как сейчас? Система может пойти вразнос. Об этом, не скрывая, прямым текстом предупреждают далеко не последние люди в мировых финансах. «Вся глобальная система взаимодействия валют может обрушиться», – предупредил в середине октября глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Канн. «Государства проводят валютную политику, руководствуясь принципом «око за око». Это путь к взаимному уничтожению», – уверен директор Всемирного банка Роберт Зеллик. «Мы стоим на пороге мировой торговой войны», – довершил картину министр финансов Бразилии Гвидо Мантега.

Звучит жутковато. Насколько все серьезно? Валютные войны разгораются не первый раз. Опыт показывает – часто эти события становятся переломными. Например, в 1930-е гг., во время Великой депрессии, пошли первые трещины в мировой системе золотого стандарта. В 1970‑е гг. во время нефтяного кризиса привязку денег к желтому металлу отменили окончательно. С тех пор они и превратились в бумагу. Все говорит: сейчас может начаться третья волна. Что будет, когда финансовый ураган отступит, – не ясно. Поскольку вечных финансовых ценностей, чтобы крушить их, больше не осталось…

Великий баланс

Главный вопрос: чем эти перипетии грозят России? Для начала у нас – свои особенные проблемы. Специалисты отмечают: осенью премьер В. Путин начал часто использовать в выступлениях мудреный экономический термин «счет текущих операций» (это разница между экспортом и импортом). Еще бы – термин имеет непосредственное отношение к нынешним сложностям.

Это те проблемы, из-за которых чиновники экономического блока мрачнеют день ото дня. Дыры в бюджетном решете становятся все крупнее, и перед правительством замаячила грандиозная «проблема 2011 года». Все потому, что не сыграла ставка – «в кризис население откажется от импорта». Вышло иначе: по свежим данным Росстата, за первые шесть месяцев 2010 г. экспорт вырос на 15%, а импорт увеличился… на 88%. Импортных товаров закупили так же много, как в докризисном 2007 году. Проще говоря, мы продаем за рубеж все меньше, покупаем все больше. Пока баланс в нашу пользу – за полгода РФ заработала на 105 млрд. долл. больше, чем потратила. Но, как наперебой предупреждают экономисты, ближе к 2011 г. баланс обнулится. А затем из страны начнет утекать больше денег, чем приходить.

Когда ждать «часа икс»? Как подсчитал правительственный Центр развития, нулевая отметка будет достигнута примерно к декабрю 2010 года. «Вопрос, произойдет ли это, не стоит. Можно спрашивать лишь – когда именно», – объясняет эксперт Центра развития, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.

Так что, скорее всего, начиная со следующего года злополучный торговый баланс уйдет в минус. Почему это плохо – понятно любому, кто попадал в ситуацию, когда тратят больше, чем зарабатывают. К сожалению, ясно и другое. У правительства есть лишь один верный способ выправить ситуацию – девальвация рубля. Как ни крути, расчеты показывают – национальную валюту придется рушить минимум на 20%. Впрочем, наши власти любят перестраховываться, поэтому, если решатся, могут опустить курс гораздо сильнее.

Но вот вопрос – захочет ли правительство проводить девальвацию в предвыборную зиму? Тут есть два варианта. Возможно, государство примет удар на себя. В Резервном фонде все еще лежат 450 млрд. долларов. Их можно пустить на поддержание курса рубля, тогда угроза девальвации развеется. «Ну, будут резервы в 2012 году 350 миллиардов долларов – и что? Зато снимутся политические риски в предвыборный период», – уверена главный экономист Сбербанка Ксения Юдаева.

Второй вариант – хуже. Если уж рушить рубль, то не ближе к выборам, а сейчас. То есть осенью 2010 года. Поэтому, возможно, заметное ослабление национальной валюты, явно наметившееся в середине октября, – всего лишь начало процесса. Тем более оно сопровождается подозрительно громкими высказываниями А. Кудрина и Г. Грефа на тему «нет причин беспокоиться о стабильности рубля». Как известно, такие заверения чиновников – верный признак…