Нефтяная независимость

20 октября закончилась сварка последнего шва стратегически важного нефтепровода БТС-2. По нему наша нефть пойдет в EC в обход Белоруссии.

По территории братской республики проходит знаменитый советский нефтепровод «Дружба». Пока выбора нет – через соседа ежегодно приходится прокачивать 79 млн. т нашей нефти. Когда заработает «Балтийская трубопроводная система‑2», зависимость от белорусского транзита резко снизится. Нефтепровод полностью проходит по территории РФ – он соединит российский участок «Дружбы» с портами «Приморск» и «Усть-Луга». Пропускная способность БТС-2 – 50 млн. т нефти в год. Так что на долю Белоруссии останется 25–30 млн. тонн. Эксперты отмечают – строительство БТС-2 шло ударными темпами – 2,4 км в сутки. По плану, нефтепровод выйдет на полную мощность в 2012 году.